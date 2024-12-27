印度前總理曼莫漢92歲辭世 與台灣經濟文化交流推手

印度前總理曼莫漢26日辭世，印度政府今天宣布舉國哀悼7天，他在任內大力推動印度與台灣交流，是兩國經濟、文化交流的重要推手。

曼莫漢（Manmohan Singh）昨天晚間在新德里的醫院過世，享耆壽92歲，印度政府今天表示，為表達對這位已故政要的敬重，全國即日起展開國喪，直到2025年1月1日。

儘管2004年到2014年間擔任總理期間，印度受限於「一中政策」而未與台灣有正式外交關係，但曼莫漢仍強化了印度與台灣在經濟、文化等面向上的連結，並透過這樣務實的做法，促進雙方關係的發展。

曼莫漢在任期間，印度與台灣的雙邊貿易有著顯著的成長，金額從他2004年初掌政之際的10億美元（約新台幣328億元），一路成長到2014年卸任時超過60億美元（約新台幣1969億元）的規模，顯見其領導的政府對與台灣經濟合作的重視。

在曼莫漢掌政期間，印度與台灣簽署一系列協議，促進了雙方在貿易、投資、技術上的合作，他也鼓勵台灣在印度做科技業、製造業相關的投資，包括鴻海（富士康）等台灣指標性企業，就是在那段期間開始探尋在印度投資的機會。

曼莫漢政府過去積極與台灣企業接觸，帶動印度製造業的發展，為印度現任總理莫迪（Narendra Modi）「在印度製造」（Make in India）計畫奠定了厚實的基礎。同時，印度也在那段期間看見台灣在半導體領域的優勢，開始展開雙方在電子製造業方面的合作。

除了在經濟上的合作，印度在曼莫漢執政期間，與台灣在文化、教育上也有廣泛的交流。

在他任內，印度各種節日在台灣進行慶祝的頻率大幅增加，台灣也在印度舉辦了許多文化活動，兩國大學間強化了學術上的合作，開始科技、語言等科系的交換學生，這些都大大增加了印度與台灣在民間上的交流。

即便在戰略考量下，印度堅持「一中政策」的路線，但曼莫漢意識到台灣在經濟、戰略上的價值，因此在執政時，藉「東望政策」（Look East Policy）悄悄加強與台灣的非正式關係，台灣的駐印度代表處在他任內期間，重要性也比過往提升不少，進而促進了雙方的合作。

曼莫漢為促進印度與台灣間的關係奠下良好基礎，讓雙方在貿易、科技、文化等領域的合作開闢了康莊大道，並以經濟為起點，務實地平衡印度與台灣、中國的關係，成為印度能與台灣持續有務實的合作與交流的起點。