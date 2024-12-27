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電動車巨擘比亞迪捲奴役爭議 巴西稱工人是人口販賣受害者

中央社／ 里約熱內盧／上海27日綜合外電報導
圖為巴西亞馬遜州首府瑪瑙斯的比亞迪電池工廠。 新華社
圖為巴西亞馬遜州首府瑪瑙斯的比亞迪電池工廠。 新華社

巴西勞動有關當局昨天表示，中國大陸電動車製造商比亞迪（BYD）在巴西建廠工地的中國大陸工人是人口販運受害者。

路透社報導，巴西是比亞迪最大海外市場，這家電動車巨擘在當地捲入的爭議愈演愈烈。

巴西勞動檢察官辦公室（Labor Prosecutor's Office）在與比亞迪和承包商金匠集團（Jinjiang Group）代表會面後發出聲明說，兩家公司已同意協助在飯店安置這163名工人，直到達成終止合約的協議為止。這項簡短聲明未就檢方如何得出結論提供細節。

路透社尋求置評，但比亞迪和金匠未立即回應。

巴西有關當局23日曾評估說，這些在東部巴伊亞州（Bahia）工地的工人處於「奴役般的環境」。

金匠在社群媒體發文說：「莫名被扣上『奴役』的帽子，讓我們的員工感覺人格受到了侮辱。」聲明中提到翻譯的問題引發誤解。

比亞迪最初表示已與金匠斷絕合作關係，但比亞迪一名高層隨後指控「境外相關勢力」和一些中國大陸媒體「蓄意抹黑」中國大陸品牌和中國大陸，「企圖破壞中巴友誼」。

中國大陸外交部25日表示，中國大陸駐巴西使領館正在「與巴西方面保持溝通，核實情況，妥善處理」。

路透社今天尋求就人口販運指控置評，但中國大陸外交部未立即回應。

巴西檢方表示，他們將於明年1月7日再次與這些公司會面並提出相關協議。

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