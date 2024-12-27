印度前總理曼莫漢逝世 陸外交部深切哀悼：積極推動中印關係

印度前總理曼莫漢·辛格（Manmohan Singh）辭世，印度宣布舉國哀悼7天。在27日下午的大陸外交部例行記者會上，大陸外交部發言人毛寧說，中方對他的逝世表示深切哀悼，向印度政府和人民以及辛格先生的家屬表示誠摯的慰問。

毛寧說，辛格先生是印度的資深政治家和著名經濟學家，曾為推動中印關係發展做出積極貢獻。

她說，在他擔任總理期間，中印兩國宣布建立面向和平與繁榮的戰略合作夥伴關係，並就解決邊界問題的政治指導原則達成協議。

毛寧說，中方對他的逝世表示深切哀悼，向印度政府和人民以及辛格先生的家屬表示誠摯的慰問。