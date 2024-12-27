192票贊成！總統與代總統韓悳洙雙遭彈劾 南韓憲政史上首次
南韓代理總統韓悳洙27日因拒絕任命國會通過的3名憲法法院法官，遭到在野黨立即發動彈劾。韓國先驅報報導，表決結果剛剛出爐，結果為192票贊成，韓悳洙確定暫停職權。
朝鮮日報前一天即指出，國會彈劾總統之後又推動彈劾代理總統，是南韓憲政史上首次。
韓悳洙遭停職後，副總理兼企劃財政部長崔相穆將依法代理總統職務。
南韓國會在野各黨共有192席，國民力量黨則占108席。最大在野黨、共同民主黨提出韓悳洙身為「總理」參與了戒嚴事件等彈劾案由，只需要過半數的151票贊成就能通過。執政的國民力量黨傾向於以彈劾總統的三分之二、即200人計算，有權決定通過人數的禹元植議長表決前宣布，採151票為通過門檻。
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