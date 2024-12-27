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在野占多數！南韓代總統韓悳洙遭彈劾 議長宣布過半數即成立
南韓代理總統韓悳洙因拒絕任命3名憲法法院法官，27日遭在野黨控制的國會發動彈劾。有權決定通過門檻法定人數的禹元植議長剛剛宣布，只需要全體國會議員過半數的151票贊成就能通過。
南韓在野各黨共有192席，國民力量黨則占108席。
從韓媒即時轉播畫面可見，一些國會議員已經走向圈票處，另外一批國會議員則在議長席前方高聲抗議。
根據此前新聞，韓悳洙彈劾案通過所需法定人數有爭議。最大在野黨、共同民主黨提出韓悳洙身為「總理」參與了戒嚴事件等彈劾案由，認為只需要全體國會議員過半數的151票贊成就能通過。執政的國民力量黨傾向於以彈劾總統的三分之二、即200人計算，意味著國民力量黨至少要8人倒戈。
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