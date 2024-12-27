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大馬嘉年華火箭模型有五星旗 議員批引發社會不安

中央社／ 吉隆坡27日專電

馬來西亞鄉鎮地區舉辦LED嘉年華，現場展示火箭模型的機翼上出現中國大陸五星旗，大馬議員批評事涉國家尊嚴，觸及敏感的社會文化背景，可能引發社會不安情緒並有挑釁行為。

馬來文媒體MalaysiaGazette報導，柔佛州（Johor）西北部東甲縣（Daerah Tangkak）小鎮武吉甘蜜（Bukit Gambir）最近舉辦LED燈飾嘉年華活動，但其中一個火箭模型展示品的機翼上竟有中國大陸五星旗，引發當地民眾不安。這項活動昨天暫停。

根據柔佛州議會議員薩哈里汗（Sahrihan Bin Jani）在社群媒體平台臉書（Facebook）揭露，這場活動主辦單位欠缺敏感性，也不應該發生活動現場出現中國大陸國旗，這涉及到大馬的愛國情感。

這起事件在社群網路傳播發酵，他向東甲市議會反映並促請注意這起事件可能引發的社會不安疑慮。薩哈里汗盼類似活動要關注大馬的社會文化敏感性，避免挑起社會爭議。

他說，巫統青年團已向警方報案，如確認未能遵守市議會與安全規範，就應採取積極行動，包括撤銷活動許可。馬來民族統一機構（Pertubuhan KebangsaanMelayu Bersatu，巫統）是大馬團結政府的執政政黨之一。

薩哈里汗說，巫統絕不會坐視或容忍任何損害國家尊嚴與安全的行為，在這種議題方面更需要團結一致。

默迪卡民調中心（Merdeka Center for OpinionResearch）最新公布民調，大馬民眾近年來對中國大陸印象大為改觀，有8成正面看待馬中關係合作。不過，民間社會對中國大陸在南海主權議題上的步步進逼，海巡艦艇頻頻出沒東馬砂拉越外海的專屬經濟區感到反感，更有議員要求將南海正名為「馬來海」（lautmelayu）或「東南亞海」（laut asia tenggara）。

中共 五星旗 火箭 議員 馬來西亞

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