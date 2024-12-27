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經濟自由化擘劃者之一 印度前總理曼莫漢辭世舉國哀悼7天

中央社／ 新德里27日綜合外電報導
印度前總理曼莫漢（Manmohan Singh）辭世，印度今天宣布舉國哀悼7天。 路透社
印度前總理曼莫漢（Manmohan Singh）辭世，印度今天宣布舉國哀悼7天。 路透社

印度前總理曼莫漢（Manmohan Singh）辭世，印度今天宣布舉國哀悼7天。曼莫漢是印度1990年代初期經濟自由化的擘劃者之一。

法新社報導，曾於2004年到2014年擔任印度總理的曼莫漢昨天晚間在新德里的醫院去世，享耆壽92歲。當局也將為他舉行國葬。

印度政府今天在聲明中說，「為表達對這位已故政要的敬重」，印度決定在全國展開為期7天的國喪。國喪期將持續到2025年1月1日。

聲明說，當局也決定為曼莫漢舉行國葬，全國各地的官方建築都降半旗致哀。

國葬的正式日期並未立即公布，但印度「國大黨」（Congress Party）的資深成員表示可能將於明天舉行。

印度總理莫迪（Narendra Modi）說，印度「哀悼失去一位最傑出的領袖」；各家報紙則讚揚曼莫漢對後世的貢獻。

印度 建築 新德里 莫迪

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