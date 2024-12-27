韓警突襲總統安全之屋！ 搜索戒嚴前監視器畫面

南韓總統尹錫悅3日晚間無預警發布戒嚴令，相關調查仍在進行中。南韓警察廳稍早突襲首爾市鐘路區三清洞的「總統安全之屋」，據稱尹錫悅在宣布戒嚴前幾小時，便在此和時任警察廳長趙志浩討論戒嚴執行計畫。

韓聯社等報導，南韓警察廳國家搜查本部從法院獲得扣押搜索令後，27日下午前往位於首爾市中路區三清洞的總統辦公室安全之屋，試圖取得戒嚴當天的監視器畫面。

據悉，在發布戒嚴的前3個小時，尹錫悅和趙志浩前往安全之屋，並將文件交給趙志浩，內文明確指令在戒嚴發布後須掌控的機關和單位。