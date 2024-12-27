快訊

台灣夯事回顧／你全知道嗎？2024熱門神曲串燒 台灣「熱搜關鍵字」一次看

被柯文哲叫「年羹堯」她稱還不錯！ 蔡壁如：檢缺一刀畢命證據

整理包／2025年新制上路！流感疫苗全民免費、家貓植晶片 外宿自備盥洗用品

韓警突襲總統安全之屋！ 搜索戒嚴前監視器畫面

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
南韓總統尹錫悅3日晚間無預警發布戒嚴令，相關調查仍在進行中。法新社
南韓總統尹錫悅3日晚間無預警發布戒嚴令，相關調查仍在進行中。法新社

南韓總統尹錫悅3日晚間無預警發布戒嚴令，相關調查仍在進行中。南韓警察廳稍早突襲首爾市鐘路區三清洞的「總統安全之屋」，據稱尹錫悅在宣布戒嚴前幾小時，便在此和時任警察廳長趙志浩討論戒嚴執行計畫。

韓聯社等報導，南韓警察廳國家搜查本部從法院獲得扣押搜索令後，27日下午前往位於首爾市中路區三清洞的總統辦公室安全之屋，試圖取得戒嚴當天的監視器畫面。

據悉，在發布戒嚴的前3個小時，尹錫悅和趙志浩前往安全之屋，並將文件交給趙志浩，內文明確指令在戒嚴發布後須掌控的機關和單位。

南韓 尹錫悅 警察

延伸閱讀

韓國代理總統面臨彈劾 尹錫悅彈劾案同日開庭

要死一起死！幕僚透露尹錫悅對反對黨黨魁李在明的想法

沒什麼好談！巴拿馬總統悍拒與川普談判 否認中國介入運河營運

就在今天！南韓啟動彈劾尹錫悅程序 國會彈劾代理總統韓悳洙

相關新聞

日本流感大爆發！東京睽違6年發「流感警報」 藥局咳嗽藥現缺貨潮

日本流感疫情大爆發，東京都26日時隔6年發布「流感流行警報」，患者連續兩周呈倍數成長。日本部分藥局指出，隨著患者急速增加...

韓警突襲總統安全之屋！ 搜索戒嚴前監視器畫面

南韓總統尹錫悅3日晚間無預警發布戒嚴令，相關調查仍在進行中。南韓警察廳稍早突襲首爾市鐘路區三清洞的「總統安全之屋」，據稱...

俄飛彈擊落亞塞拜然客機釀38死？克里姆林宮回應了

亞塞拜然航空J2-8432號航班25日在哈薩克城市阿克套附近墜毀，造成38人罹難，亞塞拜然政府消息人士證實，一枚俄羅斯地...

要死一起死！幕僚透露尹錫悅對反對黨黨魁李在明的想法

南韓總統尹錫悅因為3日宣布戒嚴而遭停職，憲法法院27日展開審前程序。維持神隱狀態的尹錫悅據稱態度依舊強硬，詢問心腹：「為...

否認中國介入…巴拿馬總統：運河主權不容談判 不對美單獨降價

巴拿馬總統穆里諾（Jose Raul Mulino）26日再次回應美國準總統川普要求巴拿馬運河降低收費、否則收回控制權的...

韓啟動尹錫悅彈劾程序 表決代理總統彈劾案 憲政史首次

南韓在野黨控制的國會26日表決通過三名憲法法院法官人選，此舉將牽動27日尹錫悅在憲法法院的首場聽證會，但代理總統韓悳洙拒...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。