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莫三比克大選後動亂 非政府組織：3天奪125命

中央社／ 馬布托26日綜合外電報導

非政府組織「決定平台」（Plataforma Decide）今天表示，莫三比克反對派帶領群眾抗議總統選舉結果，全國各地3天來的暴力衝突已造成約125人喪生。

法新社報導，儘管國際觀察組織對今年10月9日莫三比克大選的違規行為表達擔憂，莫國最高法院本月23日仍確認解放陣線黨（Frelimo）的查波（DanielChapo）以65.17%得票率當選總統。解放陣線黨自1975年以來執政至今。

最高法院的決定引發反對派抗議，示威活動經常演變成警民衝突，有些建築物被燒、超市遭洗劫。

本月24日晚間，政府報告指出，莫三比克多個主要城市在最初24小時的動亂中，已有21人死亡

國家警察首長拉費爾（Bernardino Rafael）昨天宣布，首都馬布托（Maputo）附近發生大規模越獄事件，至少33名囚犯試圖越獄時與獄方人員衝突而喪命。

「決定平台」今天表示，自23日出現動亂以來已有125人喪生，自10月爆發暴力事件後，累計共252人死亡。

傷亡最嚴重的地區包括馬布托周圍、南浦拉（Nampula）等北部省分，以及莫國第2大城市貝拉（Beira）。

「決定平台」表示，由於示威活動經常轉趨暴力，自10月以來有超過4000人被捕，包括過去3天被捕的137人。

查波的主要競爭對手、流亡的在野黨領袖蒙德拉內（Venancio Mondlane）聲稱選舉存在舞弊。

死亡

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