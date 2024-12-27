日相石破茂1/9起訪東南亞 將赴大馬與印尼

日本內閣官房長官林芳正今天宣布，首相石破茂1月9日至12日將赴東南亞，訪問馬來西亞與印尼。這是石破茂首度並非為了參與國際會議而出訪的行程。

日本「每日新聞」報導，馬來西亞是2025年東南亞國家協會（ASEAN，簡稱東協）的輪值主席國；印尼則是人口最多的東協會員國。

石破茂此行將分別與這兩個國家的領袖舉行會談，有意強化國防與經濟方面的雙邊合作。

林芳正說明，「從日本重視實現以法治為基礎的自由與開放印太地區，以及與全球南方合作的觀點來看，與身為海上交通要衝且是世界成長中心的東南亞合作，不可或缺。」