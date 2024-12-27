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日本流感大爆發！東京睽違6年發「流感警報」 藥局咳嗽藥現缺貨潮

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
日本東京都26日時隔6年發布「流感流行警報」。圖為東京原宿竹下通。歐新社
日本東京都26日時隔6年發布「流感流行警報」。圖為東京原宿竹下通。歐新社

日本流感疫情大爆發，東京都26日時隔6年發布「流感流行警報」，患者連續兩周呈倍數成長。日本部分藥局指出，隨著患者急速增加，部分咳嗽藥等藥品已經缺貨，進貨日未定。

日本電視台等日媒報導，東京都26日時隔6年發布「流感流行警報」，根據東京都政府統計，截至22日的一周內，東京各定點醫療機構通報的流感患者人數平均為40.02人，比上周的17.36人多了逾兩倍，超過警報基準的30人。此外，東京附近的神奈川縣、埼玉縣與千葉縣也都已發布流感警報。

埼玉縣戶田市的公平醫院院長公平誠指出，照這個疫情趨勢來看，由於日本即將迎來9天新年連假，預計還也更多人被傳染，提醒返鄉或出遊的民眾，最好預先查好假日也有看診的醫院。

另一方面，由於流感患者急遽增加，日本部分藥局出現藥品供不應求的狀況。

愛知縣大島藥局藥劑師大橋弘治指出，25日開店前還有500錠止咳藥，當日上午就只剩下16錠，藥局只能改用其他藥廠成分相同的藥代替。大橋指出，過去不曾遇過缺藥的狀況，「藥廠也在努力生產，但患者不斷增加，若疫情持續擴大，藥可能會供不應求」。

伊藤王子神谷內科外科病院院長伊藤博道表示，日本今年流行的流感，症狀以劇烈頭痛、頭暈為主，還會伴隨噁心感。許多人無法進食、全身無力、血壓下降。

他指出，這次的流感會有這麼多人症狀嚴重，是因為2020年新冠疫情以來，流感幾乎消失超過三年。而目前較少人對現在流行的流感類型擁有強大免疫力。

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