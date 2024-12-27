印尼國會最大黨秘書長疑賄賂遭查 反控當局政治恐嚇

印尼肅貪委員會日前指控國會最大黨、民主奮鬥黨秘書長哈斯托涉嫌賄賂官員，以為前黨員哈倫爭取議會席次，並協助其逃亡。目前哈斯托遭限制出境，對於相關指控，他認為是「政治恐嚇」。

印尼肅貪委員會（KPK）23日將國會最大黨、民主奮鬥黨（PDIP）秘書長哈斯托（Hasto Kristiyanto）列為嫌犯，指控他2019年向選舉委員會（KPU）前主席瓦尤（Wahyu Setiawan）賄賂，試圖要為前黨員哈倫（Harun Masiku）取得議會席次。

肅貪委員會主席塞特尤（Setyo Budiyanto）24日在記者會上表示，「哈斯托吩咐哈倫將手機扔進水中，然後要他趕快逃走」。

哈倫在2020年肅貪委員會對他展開調查時就逃離印尼，被當局列為逃犯；選委會前主席瓦尤則在同年8月被定罪，遭判刑6年。

印尼肅貪委員會今年12月24日禁止哈斯托出境印尼。另外，以證人身分遭調查的前司法人權部部長雅遜納（Yasonna Laoly）也被限制出境，2人在未來6個月內必須留在印尼，以接受調查。

雅遜納擔任部長期間負責管理出入境事務。12月初，他被以證人身分訊問，以協助釐清哈倫的海外旅行紀錄。

雅加達環球報（Jakarta Globe）報導，哈斯托昨天打破沉默，透過影片發表聲明說，決心抵抗「政治恐嚇」，並對調查表示尊重，但認為這是他對當前政治局勢採取批評立場及批評當局企圖破壞民主制度的結果。

哈斯托說：「在我被肅貪委員會認定為嫌犯後，政黨的立場就是尊重法律程序，因民主奮鬥黨是維護法律的政黨。」

他補充，「不會對恐嚇屈服，無論是透過正式機構還是其他方式，已經做好最壞打算」。此外，哈斯托在聲明中並未對遭控協助哈倫逃亡和賄賂，發表任何評論。

雅加達郵報（Jakarta Post）報導，哈斯托過去一段時間，強烈批評前總統佐科威（Joko Widodo）疑涉入今年2月總統大選，並批評其利用國家資源，支持大印尼行動黨（Gerindra）主席普拉伯沃（PrabowoSubianto）。

普拉伯沃與佐科威長子吉伯朗（Gibran RakabumingRaka）搭檔，贏得大選。

報導指出，普拉伯沃上任後，任命5名肅貪委員會高層，肅貪委員會隨即將哈斯托列為嫌犯，並隨即禁止哈斯托與雅遜納出境。

對此，民主奮鬥黨指出，相關控訴和出境限制是「政治行動」，目的擾亂明年將舉行的全國代表大會。

民主奮鬥黨雖然曾表示支持普拉伯沃政府，但未加入執政聯盟，因此普遍被認為是反對黨。此前，該政黨曾批評佐科威試圖安排他的盟友取代哈斯托，以影響黨主席競選。

佐科威日前因被控濫權破壞法治及嚴重違紀，遭民主奮鬥黨開除黨籍。

民主奮鬥黨負責法律事務的羅尼（Ronny BertyTalapessy）說：「我們懷疑哈斯托被列為嫌犯背後存有政治動機，因他在佐科威任期將結束時，強調了政黨反對破壞民主的立場。」

羅尼認為，禁止哈斯托與雅遜納出境屬於「政治行動」的一環。