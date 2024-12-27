澳洲國家公園叢林大火 延燒面積相當整個新加坡

澳洲消防隊員今天表示，他們正全力控制一座國家公園的叢林大火，火勢延燒面積相當於整個新加坡。

法新社報導，澳洲東部維多利亞州（Victoria）過去一週面臨極端的火勢，多場火災迫使數十個鄉間社區進行撤離。

維多利亞州控制中心發言人賀加提（Luke Hegarty）表示，最大的火災現已焚燒墨爾本（Melbourn）以西240公里的格蘭屏國家公園（Grampians NationalPark）7萬4000公頃土地。

他告訴澳洲廣播公司（ABC）：「我們所說的是（延燒）規模約相當於新加坡面積的大火。」

賀加提說，火勢逐漸減緩，但控制格蘭屏國家公園火災還需要一段時間，火場周長達360公里以上。

他表示：「這意味我們需步行、開車或飛經整個火場周邊，以確認我們已控制火勢，這並非容易的工作。」

澳洲有關當局表示，目前未接獲人員死亡或房屋毀損通報。