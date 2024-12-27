韓國代理總統面臨彈劾 尹錫悅彈劾案同日開庭
韓國總統尹錫悅因戒嚴事件遭到國會彈劾停職，代理總統職務的總理韓悳洙今天也面臨國會彈劾表決。與此同時，憲法法院將在今天就尹錫悅彈劾案開庭。
路透社報導，尹錫悅本月3日無預警宣布戒嚴又解嚴事件餘波盪漾，國會不僅在14日通過尹錫悅彈劾案，今天又將表決韓悳洙彈劾案。最新事態發展將韓國一度充滿活力的民主成功故事帶入未知領域，引起盟邦關注。
韓悳洙拒絕立即任命3名法官填補憲法法院的空缺，稱這將超出他的代理職責。最大在野黨共同民主黨隨後在昨天公布彈劾他的計畫。
目前尚不清楚彈劾代理總統需要多少票數才會通過。彈劾總理的門檻是簡單多數決，彈劾總統則需要2/3多數。目前還不清楚韓悳洙和執政黨是否會接受最終結果。
如果韓悳洙被停職，副總理兼企劃財政部長崔相穆將依法代理總統職務。
崔相穆今天表示，彈劾代理總統將嚴重損害國家經濟信譽，並要求各政黨撤回計畫。
韓元今天稍早跌至2009年3月以來最低點，分析師表示，幾乎無法扭轉政治不確定性帶來的負面情緒。
憲法法院也將在今天舉行尹錫悅彈劾案首場審前會議。國會通過尹錫悅彈劾案後，據規定憲法法院須在180天內裁定尹錫悅應下台或復職。一旦憲法法院裁定尹錫悅去職，南韓就必須在60天內舉行總統大選。
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