印度前總理曼莫漢辭世 曾大力改革改變國家經濟

印度前總理曼莫漢（Manmohan Singh）今天辭世，享耆壽92歲。他在任內力推經濟改革，備受國內外讚譽，可以說是印度最成功的領袖之一。

綜合法新社與路透社報導，隸屬國大黨（CongressParty）的曼莫漢於2004年至2014年擔任印度總理，他在第一個任期內推動印度這個亞洲第4大經濟體的經濟繁榮，但隨後數年成長減緩，使他的第2個任期蒙上陰影。

雖然他有「清廉先生」的稱號，但在他長達10年任職期間，政府爆出一連串貪腐案件，仍使他的形象受到傷害。

曼莫漢在1990年代初期擔任財政部長，他大刀闊斧推動改革，促使印度原本聚焦於自身的經濟走向世界，在國內外都獲得讚譽。

他忠於印度政治世家甘地（Gandhi）一族，研究經濟是為了在這個遼闊大國根除貧窮；在成為總理前，他從未擔任民選公職，卻能靈巧駕馭複雜混亂的印度政治。

曼莫漢於1932年誕生在現今位於巴基斯坦的加赫村（Gah），有9名兄弟姐妹，十多歲時搬到錫克教聖城阿姆利則（Amritsar），他的父親在當地販售果乾。

他的手足蘇吉特（Surjit Singh）2004年告訴法新社，曼莫漢下定決心接受教育，由於家裡太吵，他晚上甚至會在街燈下讀書。

蘇吉特說：「父親以前總說曼莫漢會成為印度總理，因為他在10個孩子裡最為傑出…他老是埋首書中。」

曼莫漢後來獲得劍橋大學和牛津大學的獎學金，並在牛津大學取得經濟學博士學位。

1991年，時任國大黨籍總理拉奧（P.V. NarasimhaRao）指定曼莫漢將印度從國家現代史上最嚴重的財政危機中解救出來，當時印度貨幣儲備程度很低，瀕臨還不了外國貸款的邊緣。

曼莫漢於是推行全面改革，徹底打破由國家主導的蘇聯式經濟。

他在擔任第一個總理任期內，促使經濟實現9%的成長率，讓印度握有長期以來尋求的國際影響力。

他也與美國簽署一項具有重大意義的核協議，聲稱有助於滿足印度日益增長的能源需求。

但到了2008年，通貨膨脹率高漲嚴重影響貧困人口的生活，尤其糧食和能源價格飆升，使得執政聯盟的左傾政黨對這項協議抱持愈來愈多質疑。

不過，曼莫漢務實冷靜的性格仍受選民青睞，國大黨2009年順利贏得第2個任期。

曼莫漢矢言加強財政改革、促進經濟成長，但批評者認為，他坐視任內爆發一連串貪腐醜聞，對他的指責愈來愈猛烈。

在2014年大選前數月，曼莫漢宣布將在選後退休，若國大黨勝選，將由拉胡爾．甘地（Rahul Gandhi）接替他的位置。

但國大黨那年遭逢歷來選舉最大慘敗，由莫迪（Narendra Modi）領導的印度人民黨（Bharatiya JanataParty）大獲全勝。

曼莫漢後來直言不諱地批評莫迪的經濟政策，最近還曾警告，日漸增長的國內族群緊張情勢將為印度民主帶來風險。他曾說，比起當代批評人士，歷史學者會給他更友善的評價。