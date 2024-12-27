日本內閣通過創紀錄的明年度預算草案 要擴大發行短天期公債

日本內閣27日通過明年度預算草案，支出將達到創紀錄的115.54兆日圓（7,312.8億美元），首相石破茂接下來的挑戰將是與在野陣營協商，以條件交換爭取國會通過。

明年度的預算支出將比今年度增加2.6%，其中約三分之一將用於支應社會福利成本，支出為創新高的38.28兆日圓，國防支出共為8.7兆日圓，歷來首度突破8兆日圓，也是連續第13年增加。

為了刺激經濟，這項初步預算案也包含國家出資支持半導體人工智慧（AI）等領域，以1,000億日圓支持鶻內晶片合資業者Rapidus。利息支付與其他償息成本也達到史上新高的28.22兆日圓，財務省假設的利率為2%。

明年度的預算將部分由稅收支應，由於明年度稅收預測將增加到創紀錄的78.44兆日圓，支應明年度預算的規劃發債額減少19%至28.65兆日圓，為17年來首度低於30兆日圓。而且隨著日本銀行（央行）預料將繼續升息，財務省計劃擴大發行短天期公債，5年期公債發債額預料將增至28.8兆日圓，2年期、10年期及20年期公債的發債額則維持不變。

石破茂接下來將必須讓預算草案獲得國會通過，他領導的自民黨與公明黨執政聯盟在眾議院未擁有多數席次，因此需與在野陣營協商。石破茂政府之前為了爭取國民民主黨支持刺激方案，同意在年度稅改中提高免稅額的所得上限。