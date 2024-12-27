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尹錫悅彈劾案首場審前會議 法律代表將出席

中央社／ 首爾27日綜合外電報導

南韓總統尹錫悅的顧問表示，尹錫悅的法律代表今天將出席憲法法院就尹錫悅彈劾案舉行的首場審前會議。

路透社報導，尹錫悅直到昨天仍拒絕提交憲法法院要求的文件，也未配合調查人員就他本月3日宣布戒嚴相關刑事案件的傳喚，這一行為甚至招致他所屬政黨部分成員批評。

根據尹錫悅法律顧問發給媒體的訊息，尹錫悅的法律團隊中有兩名律師將出席審前會議，其中一位是前檢察官，另一位則是前憲法法院發言人。兩人目前無法立刻回應評論。

尹錫悅突然宣布戒嚴及隨之而來的政治後果，震驚全國和金融市場，並讓美國和歐洲等重要盟友感到不安，因為他們一直將尹錫悅視為在全球應對中國、俄羅斯和北韓問題上堅定的夥伴。

南韓國會本月14日通過尹錫悅彈劾案。據規定，憲法法院須在180天內、即明年6月中旬之前裁裁定尹錫悅應下台或復職。一旦憲法法院裁定尹錫悅去職，南韓就必須在60天內舉行總統大選。

由於代理總統職務的總理韓悳洙拒絕立即任命3名法官填補憲法法院的空缺，在野黨共同民主黨矢言彈劾他，使得這場危機在本週升級。

國會預定於今天下午開會。共同民主黨表示將提出彈劾韓悳洙的動議，交付表決。

共同民主黨與韓悳洙就法官任命問題發生衝突，同時也對要求特別檢察官調查總統的法案產生分歧。

韓悳洙昨天表示，作為代理總統，在沒有兩黨達成共識的情況下，他無權任命法官。

尹錫悅 憲法 法律

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