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俄飛彈擊落亞塞拜然客機釀38死？克里姆林宮回應了
亞塞拜然航空J2-8432號航班25日在哈薩克城市阿克套附近墜毀，造成38人罹難，亞塞拜然政府消息人士證實，一枚俄羅斯地對空飛彈造成該起空難。對此，俄羅斯警告，在調查結論出來之前，提出任何假設都是不對的。
該架載有67人的編號J2-8243客機，當時正從亞塞拜然首都巴庫，飛往俄羅斯車臣首府格羅茲尼，但因大霧改變航線，在距離哈薩克阿克套市大約3公里處緊急迫降。事故造成38人罹難、29人生還，目前失事原因仍待調查釐清，但許多軍事和航空專家指出，機身上有明顯彈孔痕跡。
親政府的亞塞拜然網站Caliber引述不具名官員說法指出，他們認為是鎧甲-S（Pantsir-S）防空系統發射的一枚俄羅斯飛彈擊落這架飛機。
歐洲新聞台也引述亞塞拜然政府消息人士說法報導，飛彈在空中的飛機旁邊爆炸，彈片擊中乘客和機組人員。
此外，一名不具名美國官員也表示，初步跡象顯示是俄羅斯防空系統擊落這架飛機。
對此，克里姆林宮發言人佩斯科夫向媒體表示，「在調查結論出爐前，提出任何假設都是不對的」，強調應耐心等待調查完成。
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