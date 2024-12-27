要死一起死！幕僚透露尹錫悅對反對黨黨魁李在明的想法

南韓總統尹錫悅因為3日宣布戒嚴而遭停職，憲法法院27日展開審前程序。維持神隱狀態的尹錫悅據稱態度依舊強硬，詢問心腹：「為何要宣布戒嚴？難道沒有其他替代方案嗎？國政被國會反對黨癱瘓，唯有宣布戒嚴才能撥亂反正」。

幕僚告訴中央日報，團隊認為進入法律程序後，就法論法，尹錫悅方勝算不小。一名執政黨高層透露：「總統相信，就算他死（垮台），也不會孤單，會和（在野的民主黨黨魁）李在明一起死。」

尹錫悅遭彈劾後，民調業者紛紛停止對他的調查。保守派網媒委請民調業者23、24日訪問，26日公布的民調顯示，尹錫悅的支持率為30.4%，比起他9日遭彈劾的支持度高出12.9個百分點。

被指為禍水的第一夫人金建希，傳出戒嚴當晚跑去做spa，顯然事前知情。周邊人士反駁，金建希事前並不知情，且深受打擊，最近瘦了好幾公斤。戒嚴前，尹錫悅已宣布金建希將暫停一切公開活動。