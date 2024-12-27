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澤倫斯基辦公室主任約見馬升琨 談及開展中烏最高層級雙邊對話可能

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
12月24日，中國駐烏克蘭大使馬升琨應約會見烏克蘭總統辦公室主任葉爾馬克（如圖）。 取自微博
12月24日，中國駐烏克蘭大使馬升琨應約會見烏克蘭總統辦公室主任葉爾馬克（如圖）。 取自微博

據界面新聞，12月24日，中國駐烏克蘭大使馬升琨應約會見烏克蘭總統辦公室主任葉爾馬克。雙方主要就中烏關係相關問題交換了意見。另據陸專家透露，雙方談及開展最高層對話可能性。

剛被派駐烏克蘭的馬升琨，23日才向烏克蘭總統澤倫斯基遞交國書，當天根據烏克蘭總統辦公室網站消息，澤倫斯基在會晤馬升琨時表示，烏方感謝大陸尊重烏克蘭領土完整，希望進一步發展與中國的雙邊關係，加強各方合作。而僅隔一天，澤倫斯基的辦公室主任即約見了馬升琨，雙方有可能是就如今的俄烏形勢做進一步探討。

但據大陸著名俄羅斯問題專家，清華大學國際關係學系教授吳大輝透露葉爾馬克與馬升琨的對談內容，他指出，葉爾馬克與馬升琨討論了中烏雙邊合作的前景。尤其涉及維護該地區和平與穩定方面的內容。

葉爾馬克指出，中國在幫助烏克蘭實現公正且持久和平方面發揮著重要作用。此外，雙方也談到了開展最高層級雙邊對話的可能性。

烏克蘭 關係

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