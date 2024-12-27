快訊

台智光採購案涉施壓社會局 3連霸議員陳重文圖利罪判8年6月

車型命名展現中國製造 比亞迪王傳福與電動車的大時代

「168斷食」建議最多半年，減重效果最佳是這族群！2種情況的人不適合

挪威巴士栽入湖中3死4傷 乘客來自8國

中央社／ 奧斯陸26日綜合外電報導

挪威警方今天表示，一輛載有多名外國遊客的巴士衝出路面，最終部分車體陷入阿夫特海峽（Raftsundet strait）附近的一座湖中，造成3人喪生、4人受傷。

法新社報導，阿夫特海峽分隔挪威大陸與羅佛登群島（Lofoten）。警方表示「巴士上的乘客有許多是外國人」，並說有58人受到影響。

車上乘客來自8個國家，分別是中國、法國、印度、馬來西亞、荷蘭、挪威、新加坡和南蘇丹。

在冬季，羅佛登群島是觀賞北極光的熱門景點。

警方表示，有些乘客疏散到當地一所學校，另外3名傷者由直升機送往醫院。

當地警方在聲明中說：「事故地區天候惡劣，以致救援行動變得複雜。」當地目前正遭受強風襲擊。

警方說，由於缺乏完整的乘客名單，很難聯繫到親屬。

巴士 挪威 馬來西亞

延伸閱讀

永豐餘、欣欣合作虛擬電廠

蔣萬安上任2周年 議會通過與巴士底市簽訂第53個姐妹市

搭巴士世紀奇遇！他給車費做1事司機竟暖送200元：坐一趟車送我吃下午茶

南京女搭巴士突遭陌生男脫褲打至滿臉血 司機外送員出手相救

相關新聞

俄飛彈擊落亞塞拜然客機釀38死？克里姆林宮回應了

亞塞拜然航空J2-8432號航班25日在哈薩克城市阿克套附近墜毀，造成38人罹難，亞塞拜然政府消息人士證實，一枚俄羅斯地...

要死一起死！幕僚透露尹錫悅對反對黨黨魁李在明的想法

南韓總統尹錫悅因為3日宣布戒嚴而遭停職，憲法法院27日展開審前程序。維持神隱狀態的尹錫悅據稱態度依舊強硬，詢問心腹：「為...

強暴就是強暴：法國馬松性侵案「全部有罪」判決的法律意義

今年9月開始審判，震驚全球的法國馬松強暴事件（l'affaire des viols de Mazan），終於在12月19日，51名性侵被告的審判結果出爐。

就在今天！南韓啟動彈劾尹錫悅程序 國會彈劾代理總統韓悳洙

韓聯社報導，南韓憲法裁判所（憲法法院）27日下午2時將對12·3緊急戒嚴事件所引發的總統尹錫悅彈劾案進行首次庭前會議，啟...

澤倫斯基辦公室主任約見馬升琨 談及開展中烏最高層級雙邊對話可能

據界面新聞，12月24日，中國駐烏克蘭大使馬升琨應約會見烏克蘭總統辦公室主任葉爾馬克。雙方主要就中烏關係相關問題交換了意...

印度前總理曼莫漢辭世 享耆壽92歲

印度現任總理莫迪（Narendra Modi）今天說，前總理曼莫漢（Manmohan Singh）辭世，享耆壽92歲。曼...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。