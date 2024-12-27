挪威巴士栽入湖中3死4傷 乘客來自8國
挪威警方今天表示，一輛載有多名外國遊客的巴士衝出路面，最終部分車體陷入阿夫特海峽（Raftsundet strait）附近的一座湖中，造成3人喪生、4人受傷。
法新社報導，阿夫特海峽分隔挪威大陸與羅佛登群島（Lofoten）。警方表示「巴士上的乘客有許多是外國人」，並說有58人受到影響。
車上乘客來自8個國家，分別是中國、法國、印度、馬來西亞、荷蘭、挪威、新加坡和南蘇丹。
在冬季，羅佛登群島是觀賞北極光的熱門景點。
警方表示，有些乘客疏散到當地一所學校，另外3名傷者由直升機送往醫院。
當地警方在聲明中說：「事故地區天候惡劣，以致救援行動變得複雜。」當地目前正遭受強風襲擊。
警方說，由於缺乏完整的乘客名單，很難聯繫到親屬。
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