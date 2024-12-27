南韓政府決定：明年起允許搭乘郵輪訪韓的中國團體遊客免簽入境

據韓國朝鮮日報報導，韓國政府決定，自明年起允許搭乘郵輪訪韓的中國團體遊客免簽入境。此外，也正在探討允許其他搭乘客輪或客機訪韓的中國團體遊客免簽入境的方案。

報導稱，26日上午，在首爾龍山區國立中央博物館，韓國代理總統、國務總理韓悳洙主持召開了國家旅遊戰略會議，通過了包含上述內容的《旅遊市場穩定化對策》。據悉，自明年起，郵輪船司招募的中國團體遊客可以免簽入境韓國，最長停留3天。政府計劃以試點計畫的形式推進，並探討在2026年以後，對中國團體遊客實施免簽入境的方案。

另外，南韓政府也決定積極考慮允許搭乘飛機或一般客輪訪韓的中國團體遊客免簽入境的方案。目前，中國遊客僅允許在濟州島免簽證停留30天，未來可望擴大至韓國全境。為避免上述措施導致非法滯留者的出現，政府也決定研究僅限於中國團體遊客專門旅行社招募的遊客免簽滯留，如因旅行社管理疏忽導致遊客擅自脫團時，加強對旅行社行政處分的方案。

報導稱，此番措施是在中國政府允許韓國人免簽入境後出台的。中國政府自11月8日起，面向包括韓國在內的9國普通護照持有人，允許其免簽在華停留最長15天。

同時，從中國以外的其他國家免簽入境韓國的外國人依規定須提前申領電子旅行許可（K-ETA），但為了促進旅遊業發展，政府暫停申領K-ETA的義務。韓國政府決定將本月底截止的這項豁免措施延長一年，到2025年底。另外，面向中國、越南、菲律賓、印尼、柬埔寨、印度6國團體遊客免15美元簽證費的措施也由本月底延長至2025年底。

政府也決定明年上半年積極舉辦吸引外國遊客的大規模活動。包括擴大每年1~2月舉行的「Korea Grand Sale」規模，向遊客提供機票、商場、免稅店、便利商店折扣優惠等。

另外，韓政府也正在推動允許本國人入住先前只接待外國客人的「城市民宿」的方案。根據《旅遊振興法》規定，「愛迎彼」等平台提供的共享住宿業在城市地區僅接待外國客人。韓政府將推動法律的修改，允許上述城市民宿接待本國客人。

報導稱，而韓國政府之所以採取上述措施，是因為韓國旅遊業的復甦勢頭遭到了12·3緊急戒嚴措施的重創。韓悳洙主持會議時表示：「此前，訪韓旅遊市場一度恢復到了新冠疫情前的水平。 」但他表示：「旅遊業界擔憂最近國內情況可能削弱訪韓旅遊市場的復甦勢頭」，「政府正尋求多種對策以恢復旅遊市場」。