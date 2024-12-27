快訊

裁定交保…柯文哲臉書再更新！檢證明「橘子根本不是什麼大帳房」

114學測社會／「非選是關鍵」訓練跨科思考 留意美國大選、政府打房

聽新聞
0:00 / 0:00

就在今天！南韓啟動彈劾尹錫悅程序 國會彈劾代理總統韓悳洙

聯合報／ 編譯張佑生/即時報導
支持彈劾尹錫悅的民眾在憲法法院前面示威。美聯社
支持彈劾尹錫悅的民眾在憲法法院前面示威。美聯社

韓聯社報導，南韓憲法裁判所（憲法法院）27日下午2時將對12·3緊急戒嚴事件所引發的總統尹錫悅彈劾案進行首次庭前會議，啟動案件審理程序。但尹錫悅方面是否會出庭尚是未知數。

一般來說，庭前會議有申請方（原告）和被申請方（被告人）的代理人出庭闡明各自的基本立場，整理爭議焦點，並協調審理日程。但被申請人尹錫悅方面是否會出庭尚難預料。有觀點認為，考慮到尹錫悅一直拒收憲院向其發送的案件材料，也尚未提交代理人授權委託書，尹錫悅方面或不出庭，致使審理程序空轉。屆時，憲院可能重新安排庭前會議日期，要求尹錫悅方面出庭。

彈劾案所適用的《刑事訴訟法》規定，若當事人不出庭，庭前準備程序自動終止，但對於“存在需繼續進行準備程序的合理理由的情形不適用該規定。若尹錫悅方面不出席，憲院可在只有國會方面出庭的情況下推進審理程序。但由於案件事關重大，憲院難以在被申請方缺席的情況下對案件審理進行具體討論。

當天的庭前會議將向公眾公開，但不進行線上直播，以維護法庭秩序。據推測，憲院到明年初將進行兩到三次庭前會議，之後進入正式審理階段。

另外，南韓代行總統職權的國務總理韓悳洙26日拒絕任命憲法裁判所（憲法法院）法官候選人。就此，最大在野黨共同民主黨立即發起韓悳洙彈劾案，27日交付表決。

尹錫悅 彈劾案 憲法

延伸閱讀

南韓前防長律師為戒嚴令辯護 批在野濫用民主程序

戒嚴風波引憲政危機 尹錫悅再拒傳喚到案！檢方擬申請逮捕令

尹錫悅2度拒絕應訊！聯偵組最快明天決定是否申請逮捕令抓人

【重磅快評】賴清德正把自己活成台版尹錫悅

相關新聞

就在今天！南韓啟動彈劾尹錫悅程序 國會彈劾代理總統韓悳洙

韓聯社報導，南韓憲法裁判所（憲法法院）27日下午2時將對12·3緊急戒嚴事件所引發的總統尹錫悅彈劾案進行首次庭前會議，啟...

亞塞拜然墜機 疑遭俄飛彈擊落

亞塞拜然航空八四三二號航班廿五日在哈薩克城市阿克套附近失事，造成卅八名乘客死亡，廿九人獲救。亞塞拜然政府消息人士廿六日向...

減少空污 義大利米蘭2025年1月1日起禁戶外吸菸

為降低空氣污染，義大利北部大城米蘭從明年1月1日起禁止在戶外抽菸，禁令涵蓋道路等所有露天公共區域，只有能遵守與他人相距1...

亞塞拜然航空墜機38死 消息人士：初步調查證實俄羅斯防空飛彈肇事

亞塞拜然航空8432號航班25日在哈薩克城市阿克套附近失事，造成38名乘客死亡。亞塞拜然政府消息人士26日向Eurone...

亞塞拜然失事客機或遭俄防空系統擊落？

（德國之聲中文網）了解調查情況的亞塞拜然消息人士告訴路透社，周三（12月25日）在哈薩克斯坦墜毀的亞塞拜然航空公司航班是被俄羅斯防空系統擊落的。 另一方面，克裡姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry

韓悳洙拒任命憲院法官 遭彈劾

南韓在野黨控制的國會廿六日表決通過三名憲法法院法官人選，此舉將牽動廿七日尹錫悅在憲法法院的首場聽證會，但代理總統韓悳洙拒...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。