就在今天！南韓啟動彈劾尹錫悅程序 國會彈劾代理總統韓悳洙

韓聯社報導，南韓憲法裁判所（憲法法院）27日下午2時將對12·3緊急戒嚴事件所引發的總統尹錫悅彈劾案進行首次庭前會議，啟動案件審理程序。但尹錫悅方面是否會出庭尚是未知數。

一般來說，庭前會議有申請方（原告）和被申請方（被告人）的代理人出庭闡明各自的基本立場，整理爭議焦點，並協調審理日程。但被申請人尹錫悅方面是否會出庭尚難預料。有觀點認為，考慮到尹錫悅一直拒收憲院向其發送的案件材料，也尚未提交代理人授權委託書，尹錫悅方面或不出庭，致使審理程序空轉。屆時，憲院可能重新安排庭前會議日期，要求尹錫悅方面出庭。

彈劾案所適用的《刑事訴訟法》規定，若當事人不出庭，庭前準備程序自動終止，但對於“存在需繼續進行準備程序的合理理由的情形不適用該規定。若尹錫悅方面不出席，憲院可在只有國會方面出庭的情況下推進審理程序。但由於案件事關重大，憲院難以在被申請方缺席的情況下對案件審理進行具體討論。

當天的庭前會議將向公眾公開，但不進行線上直播，以維護法庭秩序。據推測，憲院到明年初將進行兩到三次庭前會議，之後進入正式審理階段。

另外，南韓代行總統職權的國務總理韓悳洙26日拒絕任命憲法裁判所（憲法法院）法官候選人。就此，最大在野黨共同民主黨立即發起韓悳洙彈劾案，27日交付表決。