亞塞拜然失事客機或遭俄防空系統擊落？

（德國之聲中文網）了解調查情況的亞塞拜然消息人士告訴路透社，周三（12月25日）在哈薩克斯坦墜毀的亞塞拜然航空公司航班是被俄羅斯防空系統擊落的。

另一方面，克裡姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）則向俄羅斯官媒塔斯社表示，每一起航空事故都必須由專門的航空當局進行調查，稱「在調查得出結論之前進行假設是錯誤的」。

尋獲飛行記錄儀

周三上午，亞塞拜然航空J2-8243客機在哈薩克斯坦西部的阿克套突然失速墜毀。此客機從巴庫起飛，原定飛往車臣共和國首都格羅茲尼市。

周三傍晚，回收小組從飛機殘骸中找到了飛行記錄儀。通過對這些記錄儀以及無線電通信進行分析，預計將有助於調查人員確定墜機原因。

機上共有62名乘客和5名機組人員，至今已有38人罹難，29名幸存者已被送往醫院治療。周四，亞塞拜然全國哀悼，國旗降半旗。

鳥擊？信號干擾？眾說紛紜

亞塞拜然航空公司最初將飛機機身疑似受損歸咎於可能與鳥群相撞。亞塞拜然總統阿利耶夫（Ilham Aliyev）說，由於當天天氣條件惡劣，飛機無法在格羅茲尼降落，因此飛往另一個機場。

不過，航空專家葛羅斯邦格特（Heinrikh Grossbongardt）認為，大霧或鳥擊不太可能是飛機墜毀的原因。他告訴德國電視一台（ARD）：「較現實的情況是外部撞擊。……飛機受損嚴重，不受控制。」

提供即時飛行器飛行狀況的網站Flightradar24在其X帳號寫道，J2-8243客機的GPS信號受到嚴重干擾，導致其傳輸的「ADS-B 數據不佳」。 ADS-B指的是空中交通管制系統，用於顯示飛機在空域內的移動情況並傳輸飛機位置數據。俄羅斯曾多次被指控蓄意干擾該地區的 GPS 信號。

（路透社、德新社、德國電視一台）

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