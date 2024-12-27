韓悳洙拒任命憲院法官 遭彈劾

南韓在野黨控制的國會廿六日表決通過三名憲法法院法官人選，此舉將牽動廿七日尹錫悅在憲法法院的首場聽證會，但代理總統韓悳洙拒絕任命三名法官，最大在野黨共同民主黨立即提交韓悳洙彈劾案，將在廿七日表決。

朝鮮日報指出，國會彈劾總統之後又推動彈劾代理總統，在南韓憲政史上尚屬首次。

南韓憲法法院法官總額九人，至少七人出席並且六人贊成，才能確認彈劾與罷黜總統，但目前只有六人，由國會推薦選任的三位出缺。儘管憲法法院強調，六名法官依舊可以審理尹錫悅彈劾案，但若一直維持六人審理，就需要所有大法官一致同意才能讓彈劾成立。

國會表決法官人選時，由於在野勢力占多數，即便執政的國民力量黨刻意缺席，最終仍以一九三比零、一九三比一與一八五比六通過馬恩赫、鄭桂先與趙漢暢（均為音譯）任命案；馬恩赫與鄭桂先由共同民主黨推薦，趙漢暢為國民力量黨推薦。

不過，韓悳洙廿六日表示，將暫緩任命憲院法官，直到朝野經協商達成一致為止。韓聯社說，這種說法實際上就是拒絕任命。

韓悳洙指出，代理總統須確保國政穩定運作，但「應避免行使總統的重大專屬權力，包括對憲法機構的任命。

如有必要，執政與在野必須先在國會達成共識」。韓悳洙還懇求國會議長禹元植與朝野政黨主席等人拿出「智慧和勇氣」打破政治僵局。

由於韓悳洙宣布暫緩任命，共同民主黨也依照先前預告推動彈劾。該黨主張，憲法規定總統任命國會提名的三名憲院法官只是形式流程，沒有裁量權。共同民主黨黨鞭朴贊大說，「韓悳洙總理的談話表明他不會履行憲法責任，等於承認他不是代理總統職權，而是代理內亂」。

共同民主黨已提出韓悳洙彈劾案，理由除了拒絕任命憲院法官，還包括否決任命獨立檢察官調查尹錫悅夫人金建希法案、參與戒嚴內亂等。

彈劾案將在廿七日表決。