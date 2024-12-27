聽新聞
0:00 / 0:00
韓悳洙拒任命憲院法官 遭彈劾
南韓在野黨控制的國會廿六日表決通過三名憲法法院法官人選，此舉將牽動廿七日尹錫悅在憲法法院的首場聽證會，但代理總統韓悳洙拒絕任命三名法官，最大在野黨共同民主黨立即提交韓悳洙彈劾案，將在廿七日表決。
朝鮮日報指出，國會彈劾總統之後又推動彈劾代理總統，在南韓憲政史上尚屬首次。
南韓憲法法院法官總額九人，至少七人出席並且六人贊成，才能確認彈劾與罷黜總統，但目前只有六人，由國會推薦選任的三位出缺。儘管憲法法院強調，六名法官依舊可以審理尹錫悅彈劾案，但若一直維持六人審理，就需要所有大法官一致同意才能讓彈劾成立。
國會表決法官人選時，由於在野勢力占多數，即便執政的國民力量黨刻意缺席，最終仍以一九三比零、一九三比一與一八五比六通過馬恩赫、鄭桂先與趙漢暢（均為音譯）任命案；馬恩赫與鄭桂先由共同民主黨推薦，趙漢暢為國民力量黨推薦。
不過，韓悳洙廿六日表示，將暫緩任命憲院法官，直到朝野經協商達成一致為止。韓聯社說，這種說法實際上就是拒絕任命。
韓悳洙指出，代理總統須確保國政穩定運作，但「應避免行使總統的重大專屬權力，包括對憲法機構的任命。
如有必要，執政與在野必須先在國會達成共識」。韓悳洙還懇求國會議長禹元植與朝野政黨主席等人拿出「智慧和勇氣」打破政治僵局。
由於韓悳洙宣布暫緩任命，共同民主黨也依照先前預告推動彈劾。該黨主張，憲法規定總統任命國會提名的三名憲院法官只是形式流程，沒有裁量權。共同民主黨黨鞭朴贊大說，「韓悳洙總理的談話表明他不會履行憲法責任，等於承認他不是代理總統職權，而是代理內亂」。
共同民主黨已提出韓悳洙彈劾案，理由除了拒絕任命憲院法官，還包括否決任命獨立檢察官調查尹錫悅夫人金建希法案、參與戒嚴內亂等。
彈劾案將在廿七日表決。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言