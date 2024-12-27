亞塞拜然墜機 疑遭俄飛彈擊落

亞塞拜然航空八四三二號航班廿五日在哈薩克城市阿克套附近失事，造成卅八名乘客死亡，廿九人獲救。亞塞拜然政府消息人士廿六日向Euronews證實，一枚俄羅斯地對空飛彈造成該起空難。

消息人士表示，這班飛機原定目的地是車臣首府格羅茲尼，但當時該地區空域出現無人機活動，一枚飛彈因此朝向這班亞塞拜然航空八四三二號航班發射，在客機旁邊爆炸，彈片擊中乘客和空服員。

亞塞拜然政府消息人士告訴Euronews，儘管機師要求緊急著陸，但受損客機未獲允許在任何俄羅斯機場降落，並受命越過裏海飛往阿克套。

數據顯示，該班機的ＧＰＳ導航系統在裏海上空整個飛行路徑都受到干擾。位於巴庫的國際媒體AnewZ引述亞塞拜然政府消息人士說法報導，這枚肇事飛彈發射自「鎧甲—Ｓ」（Pantsir-Ｓ）防空系統。

俄羅斯消息人士說，失事航班飛越車臣上空當時，俄國防空部隊正試圖擊落來襲的烏克蘭無人機。俄羅斯車臣共和國安全委員會主席卡德羅夫證實，廿五日上午發生了無人機襲擊格羅茲尼，沒有造成傷亡或損失。

路透引述四名亞塞拜然消息人士說法，報導相同消息。

如果消息屬實，將是馬來西亞航空ＭＨ十七班機在烏克蘭遭飛彈擊落造成二九八人全數罹難事件後，俄軍十年間第二度摧毀商用飛機，此次傷亡者包括俄羅斯人以及鄰國公民。

俄羅斯航空監管機構說，依照初步資訊顯示，機師因飛機遭鳥擊決定迫降。但華爾街日報報導，一些航空專家表示，墜機現場影片可見，失事飛機尾部有穿孔，與飛彈攻擊或被防空系統攔截相符。

航空安全專家波利說：「從殘骸影片及俄國西南部空域安全環境來看，這架飛機有可能被某種防空火力擊中。」

他表示，從損毀情況判斷，似乎不是鳥擊造成。

這班飛機兩名機師都已罹難。搜索小組已找到失事飛機的黑盒子，哈薩克政府已成立委員會調查墜機原因並協助乘客家屬，並且將和亞塞拜然合作進行調查。

俄國克里姆林宮發言人佩斯科夫說：「在調查得出結論之前提出任何假設都是錯誤的。我們不會這樣做，任何人也不應該這樣做。我們需要等待調查完成。」