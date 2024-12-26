311災區首例 日宮城縣女川核電廠2號機恢復商業運轉

日本經濟新聞報導，日本東北電力公司26日讓宮城縣女川核電廠2號機恢復商業運轉，是2011年311東日本大地震停機以來，時隔14年再度商業運轉，創下災區首例。

該機恢復商業運轉前已進行檢查，並由原子能規制委員會在重啟當天頒發「確認書」給東北電力公司。

女川核電廠是距離311地震震央最近的核電廠，距離僅130公里，該電廠包括當時正在定期檢查的2號機在內，共有3座機組停機。受震災影響，當時核電機組安全殼浸水、高壓電源盤發生火災。

宮城縣也是311大地震重災區，當地有超過萬人罹難，占全日本總罹難人數超過50%。