311災區首例 日宮城縣女川核電廠2號機恢復商業運轉

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
日本東北電力公司位於宮城縣的女川核電廠26日恢復商業運轉。圖為女川核電廠於2011年9月的空拍圖。（路透）
日本東北電力公司位於宮城縣的女川核電廠26日恢復商業運轉。圖為女川核電廠於2011年9月的空拍圖。（路透）

日本經濟新聞報導，日本東北電力公司26日讓宮城縣女川核電廠2號機恢復商業運轉，是2011年311東日本大地震停機以來，時隔14年再度商業運轉，創下災區首例。

該機恢復商業運轉前已進行檢查，並由原子能規制委員會在重啟當天頒發「確認書」給東北電力公司。

女川核電廠是距離311地震震央最近的核電廠，距離僅130公里，該電廠包括當時正在定期檢查的2號機在內，共有3座機組停機。受震災影響，當時核電機組安全殼浸水、高壓電源盤發生火災。

宮城縣也是311大地震重災區，當地有超過萬人罹難，占全日本總罹難人數超過50%。

地震 日本經濟 核電

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日本女川核廠2號機時隔14年恢復商轉 創311災區首例

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