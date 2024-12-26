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南韓代理總統恐遭彈劾

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電

在野黨控制的南韓國會26日表決通過三名憲法法院法官人選，此舉將牽動27日尹錫悅在憲法法院的首場聽證會，但代理總統韓悳洙拒絕任命這三名法官，最大在野黨共同民主黨立即提交韓悳洙彈劾案，將在27日表決。

朝鮮日報指出，南韓國會繼彈劾總統之後，又推動彈劾代理總統，在憲政史上尚屬首次。韓元兌美元26日一度應聲重貶0.7%，至2009年3月來最低。

南韓憲法法院法官總計九人，須至少七人出席且六人贊成，才能確認彈劾與罷黜總統，但目前只有六人。儘管憲法法院強調，六名法官依舊可以審理尹錫悅彈劾案，但需要所有大法官一致同意才能讓彈劾成立。

不過，韓悳洙26日表示，將暫緩任命憲院法官，直到朝野經協商達成一致為止。韓聯社說，這種說法實際上就是拒絕任命。

南韓 尹錫悅 憲法

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