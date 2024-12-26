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獨／自居統派退役中將 高安國疑涉國安法遭羈押禁見

波士尼亞安全部長被捕 涉收賄與洗錢等組織犯罪

中央社／ 塞拉耶佛26日綜合外電報導

波士尼亞檢方發表聲明指出，安全部長涅西奇與另外6人被控犯下洗錢、濫權與收賄等組織犯罪罪行，今天因此遭到逮捕。

路透社報導，波士尼亞國家檢察官及其境內自治的塞裔共和國（Serb Republic）內政部一直在調查道路管理公司Roads of RS的貪腐疑雲，而涅西奇（Nenad Nesic）於2016至2020年間擔任這家企業的總經理。

根據法新社，涅西奇目前是「民主人民聯盟黨」（Democratic People's Alliance）領袖，該黨與塞裔共和國領導人、親俄民族主義者多迪克（Milorad Dodik）領導的「獨立社會民主聯盟」（Alliance of IndependentSocial Democrats）結盟。

其他被捕人士還包括Roads of RS現任總經理達基奇（Milan Dakic），以及某位前部長的兄弟魯西奇（Mladen Lucic）。

多迪克指控檢方迫害塞爾維亞裔政府官員。他本人因違反維護波士尼亞和平的國際監督人施密特（Christian Schmidt）的決定，也在國家法院受審。

多迪克在社群媒體X平台發文表示，波士尼亞檢方對涅西奇發動訴訟程序「令人完全無法接受」。

收賄 社群媒體

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