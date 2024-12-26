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亞塞拜然航空墜機38死 消息人士：初步調查證實俄羅斯防空飛彈肇事

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
救難專家25日在哈薩克西部城市阿克套附近的亞塞拜然航空客機失事現場作業。圖／法新社
救難專家25日在哈薩克西部城市阿克套附近的亞塞拜然航空客機失事現場作業。圖／法新社

亞塞拜然航空8432號航班25日在哈薩克城市阿克套附近失事，造成38名乘客死亡。亞塞拜然政府消息人士26日向Euronews證實，一枚俄羅斯地對空飛彈造成該起空難。

消息人士表示，這班飛機原定目的地是車臣首府格羅茲尼，但當時該地區空域出現無人機活動，一枚飛彈因此朝向這班亞塞拜然航空8432號航班發射，在客機旁邊爆炸。政府消息人士告訴Euronews，儘管機師要求緊急著陸，但受損的客機未獲允許在任何俄羅斯機場降落，並受命越過裡海飛往阿克套。

數據顯示，該班機的GPS導航系統在裏海上空整個飛行路徑都受到干擾。位於巴庫的國際媒體AnewZ引述亞塞拜然政府消息人士說法報導，這枚飛彈發射自「鎧甲-S」（Pantsir-S）防空系統。

俄羅斯消息人士說，失事航班飛越車臣上空當時，俄國防空部隊正積極嘗試擊落烏克蘭的無人機。

俄羅斯車臣共和國安全委員會主席哈姆扎特．卡德羅夫證實，25日上午發生了無人機襲擊格羅茲尼，沒有造成傷亡或損失。

路透引述4名亞塞拜然消息人士說法，報導相同消息。

如果消息屬實，將是馬來西亞航空MH17在烏克蘭遭飛彈擊落事件後，俄軍十年間第二度摧毀商用飛機，此次傷亡者包括俄羅斯人以及鄰國公民。

亞塞拜然 俄羅斯 飛彈

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