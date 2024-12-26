快訊

說好的公開？警管制「只出不進」 黃國昌爆口角帶30名小草進北檢旁聽

伴侶全離奇慘死…日78歲「黑寡婦」奪理賠遺產 意外揭恐怖真相

阿根廷總統米雷伊誓言推核能 應對AI吃電怪獸挑戰

中央社／ 布宜諾斯艾利斯26日綜合外電報導
阿根廷總統米雷伊。圖／路透
阿根廷總統米雷伊。圖／路透

阿根廷總統米雷伊近日矢言，將在國內設置核子反應器，為消耗大量電力的人工智慧（AI）伺服器設備供電。

法新社報導，米雷伊（Javier Milei）說：「核能是唯一效率夠高、資源充足，且能快速擴展的能源，可以滿足我們的文明發展所需。」

米雷伊20日在一支影片中提到，當前產出能源「不足以供應（來自AI的）新需求，這就是為何我們堅信，核能將在全球復興」。

阿根廷目前有3座運作中的核電廠，分別是阿圖恰一號（Atucha I）、阿圖恰二號（Atucha II）和恩巴塞（Embalse）核電廠。根據官方資料，阿根廷核能產量今年7月創下該國歷史新高，占全國發電量近9%。

由於涉及密集運算，運行AI會消耗大量電力。科技公司一邊尋找能滿足AI需求的能源，一邊還得信守自己的零碳排放承諾，因此一些企業尋求更多核能、風能和太陽能選項。

負責阿根廷核能計畫的顧問芮岱爾（Demian Reidel）表示，第一步將是「在阿圖恰（核電廠）廠址建設小型模組化反應器（small modular reactor,SMR）」，儘管這項技術仍處於開發階段。

SMR是一種核子反應器，其尺寸及發電能力都不如傳統反應器，不過優點是成本較低且易於安裝。

根據國際原子能總署（International Atomic Energy Agency, IAEA），俄羅斯於2020年開始營運首個擁有2座SMR的核電廠。阿根廷、加拿大、中國、韓國和美國均有多個SMR計畫正在開發或等待許可中。

國際原子能總署署長葛羅西（Rafael Grossi）稱米雷伊的聲明「充滿希望」，還強調核能「是阿根廷過去70年來所使用，並取得顯著成功的工具」。

阿根廷國家原子能委員會（National Atomic Energy Commission）20年來一直致力於建設CAREM小型模組化反應器。不過批評者指出，在保守派米雷伊的政府大砍預算下，這項計畫已陷入停滯。

核能 米雷伊 阿根廷

延伸閱讀

被遺忘的報導：阿根廷狂人總統的「打掉重練救經濟」，後來呢？

自稱「有75%義大利血統」 阿根廷總統獲義國公民身分

川普邀習近平參加就職典禮 CNN：中方將派高層代表團出席

《勝利女神：妮姬》官方繪師出手！畫克雷伊「I字腿」歐派底下藏亮點

相關新聞

韓代理總統韓悳洙也可能「被下台」！在野黨提彈劾 最快明表決

南韓國會26日表決通過3名大法官任命案，接下來將敦促代理總統的國務總理韓悳洙作出任命，不過韓悳洙稍早已經表示，在朝野針對...

滿身是血…客機墜毀哈薩克38人罹難 亞塞拜然舉國哀悼一天

亞塞拜然航空（Azerbaijan Airlines）一架客機於耶誕節當天墜毀在哈薩克西部，機上67人其中38人罹難，亞...

阿根廷總統米雷伊誓言推核能 應對AI吃電怪獸挑戰

阿根廷總統米雷伊近日矢言，將在國內設置核子反應器，為消耗大量電力的人工智慧（AI）伺服器設備供電

南韓總理韓悳洙任代理總統 政治危機難阻止…過往從政經驗曝光

韓國總理韓悳洙在國會通過總統尹錫悅彈劾案後，成為代理總統。韓悳洙是一名技術官僚，儘管他擁有廣泛經驗和理性聲譽，這些可能不...

日本女川核廠2號機時隔14年恢復商轉 創311災區首例

2011年東日本大震災（311大地震）時受災的東北電力公司女川核電廠2號機在完成檢查作業後，今天恢復商業運轉。這是該機於...

連接愛沙尼亞海底輸電纜突斷運 芬蘭警調查1艘外國船

北歐國家芬蘭和波羅的海國家愛沙尼亞之間的海底輸電纜線Estlink 2昨天突然發生輸運中斷情況。芬蘭警方今天表示，他們已...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。