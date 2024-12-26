南韓總理韓悳洙任代理總統 政治危機難阻止…過往從政經驗曝光

韓國總理韓悳洙在國會通過總統尹錫悅彈劾案後，成為代理總統。韓悳洙是一名技術官僚，儘管他擁有廣泛經驗和理性聲譽，這些可能不足以阻止韓國日益加深的政治危機。

路透社報導，尹錫悅12月3日短暫宣布戒嚴後，韓國國會14日通過對他的彈劾案。尹錫悅已被暫停行使總統權力，由總理韓悳洙代理總統職務。

在韓國這個因黨派言論而嚴重分裂的國家，韓悳洙是少數在職業生涯中跨越黨派界線的官員之一。

韓悳洙所面臨的挑戰包括在40年來最嚴重的政治危機中，維持政府運作，同時應對來自擁有核武器的鄰國北韓威脅，以及國內經濟放緩等問題。

然而，他的代理總統任期可能會被縮短，因為掌控國會的主要反對黨民主黨（Democratic Party）計劃明天就憲法法院任命爭議，對他進行彈劾投票。

現年75歲的韓悳洙曾在5位不同總統領導下，擔任多項領導職位超過30年，這些總統來自保守派和自由派陣營。

他曾擔任韓國駐美大使、總統秘書室政策企劃首席秘書官、國務總理、經濟合作暨發展組織（OECD）大使，以及多個智庫和組織的負責人。

在憲法法院決定是否罷免尹錫悅或恢復其職權前，韓悳洙預計將會擔任代理總統數個月。若尹錫悅被免職，則必須在60天內舉行總統大選，在此之前，韓悳洙將繼續掌權。