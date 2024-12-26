中日關係改善？日外相赴北京會晤陸外交部長 兩國互送「聖誕禮物」

（德國之聲中文網）中、日兩國外長於聖誕節12月25日這天，在北京舉辦會晤。這是日本外務大臣岩屋毅就任以來首次訪中，與中國外交部長王毅「相見歡」。上次有日本外相訪中已是1年8個月前。

王毅露出難得對日友善的態度，並稱讚岩屋毅「是相當關注中日關係的資深政治家，中國對此給予讚賞」，也表態希望能在2025年時選擇時機盡快訪日。會晤王毅前，岩屋先與中國總理李強見面，李強稱要締造「新時代要求的建設性、穩定的中日關係」。

不僅如此，日本也推出給中國的簽證優惠，包括放寬各項簽證的申請程序與旅遊期限、增長期限等。此外，雙方繼9月達成逐步恢復日本水產品進口的協議以後，這次再就此確認共識，但尚待討論具體時程；中國也決定將先恢復日本牛肉進口，並儘早重啟雙方在擴大精米進口之討論。

儘管給予彼此「聖誕禮物」，日本也稱在沖繩縣島與那國南部的專屬經濟區內，發現疑似由中國設置的新海上浮標，呼籲中方立即拆除。由於該浮標位於台灣附近，外界聯想是否是為了「台灣有事」的軍事目的，作為資料蒐集之用。

川普政府上任前的空窗期

過去兩年，中日關係曾陷入僵局，但是在石破茂上任後，中方對日方的態度明顯出現軟化，包括陸續恢復日本遊客赴中國的免簽、同意逐步恢復日本水產品進口，以及「承認」中國軍機進入日本領空等。這樣的態度轉變，一項重要的因素可能在於川普的當選。

川普向來標榜「美國優先」政策，他再次當選美國總統後，預料將對各國提高關稅。中國被美國認為是「最大挑戰」，雙方對立激化難以避免。日本每日新聞引述石破內閣高層指出，「不是只對美國一邊倒、也必須與中國有實際的交流」，在混亂的國際局勢中，日本也需要做好準備。

對多邊關係較不關心的川普，被認為可能消減與盟友的關係，再加上韓國戒嚴風波後，現任的尹錫悅政府岌岌可危，也讓中國政府看到美日韓間的「空窗期」。特別是岩屋毅在川普首個任期時是安倍內閣的防衛大臣，面對川普要求高額的美軍防衛費用，勢必認為有需要透過外交先緩和中日關係。

新戰略互惠關係提前啟動？

習近平與石破茂今年11月才在秘魯首都利馬見面，當時兩人曾提及新的「戰略互惠關係」。明年正逢二戰結束80週年，一般認為倘若王毅能在夏天之前先造訪東京鋪路，那在8月15日的終戰紀念日前後，或許也有機會促成習近平訪日。

已故前首相安倍晉三曾考慮邀請習近平以「國賓」身份在2020年訪日，但最後因為疫情以及其他政治考量而作罷。《朝日新聞》指出，若由岩屋毅的訪中之行當作敲門磚，石破茂也會利用這個機會與中國修復信賴關係，成為推動新戰略互惠的關鍵時刻。

再者，川普當選可能加徵關稅，日本經濟界也期待與中國修復關係，中國則因為外資大量流失，也很期盼日本企業回到中國投資。豐田汽車先前就於24日宣布，將把旗下高級車品牌的「凌志」（Lexus）電動車款挪到上海設廠生產，正進行最後談判。

《日本經濟新聞》引述九州大學教授益尾知佐子稱，「日本政府希望透過促進日、中兩國的社會和解，來管理與中國的政治衝突」，認為此舉有助於緩解不必要的區域緊張局勢。但她也指出，近年來中國不斷加強海外滲透活動，建議日本今後必須加強國內安全保障措施。

中國反日情緒陰霾未散

過去岸田文雄首相時代，曾多次表示要改善日中關係，但中方對此相對冷淡。《日本經濟新聞》引述日本外務省幹部稱，「以前中方對會晤的設置等都相當繁瑣辛苦，但最近順暢許多」，就連岩屋訪中也是11月時雙方就快速拍板。

民間輿情方面，去年夏天日本福島第一核電廠開始排放「核處理水」後，中國政府禁止日本水產品進口、網路輿論開則出現新一波反日潮。今年蘇州日本人學校校車發生日人遇襲事件、深圳日本人學校學童不幸遭刺死案件，被認為跟中國的仇日情緒升溫有關。

根據NGO團體「言論NPO」12月初公布的民調數字，中日雙方民眾互相沒有好感程度已經逼近9成，民間的互信短時間仍然難以恢復。12月25日，因幫忙買工具、與人同謀在靖國神社石柱塗鴉「廁所」兩字的中國籍嫌犯，被判8個月監禁。這起判決又讓日本社會想起中國遊客赴日旅遊時屢屢傳出的「麻煩行徑」。

最後，還有中日間難解的日僑拘留問題。至今仍有多位日本僑民被以間諜嫌疑拘留在中國，全都處於資訊不透明的狀況，難免影響日本人前往中國投資與經商意願。倘若明年仍未能達成共識，中日間的誤會難解下，恐又會在二戰結束80週年前後引發「愛國潮」。中日關係修復同時，雙方仍是戒慎恐懼。

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