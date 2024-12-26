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南韓前防長律師為戒嚴令辯護 批在野濫用民主程序

中央社／ 首爾26日綜合外電報導
南韓前國防部長金龍顯（Kim Yong-hyun）因涉叛亂罪接受調查。圖／路透
南韓前國防部長金龍顯（Kim Yong-hyun）因涉叛亂罪接受調查。圖／路透

韓國前國防部長金龍顯（Kim Yong-hyun）因涉叛亂罪接受調查，他的律師今天表示，本月稍早實施的緊急戒嚴旨在對在野政黨濫用民主程序一事提出警告。

路透社報導，金龍顯是第一位因總統尹錫悅本月3日無預警宣布戒嚴而遭逮捕的官員，也可能是首位面臨起訴的官員。金龍顯遭控在這場事件中扮演核心角色。

金龍顯的2位律師今天在記者會上重申尹錫悅頒布戒嚴令時的理由，稱此舉是為消滅威脅國家民主的反政府勢力，且是必要之舉。

律師劉承洙（Yoo Seung-soo，音譯）向媒體表示：「戒嚴令是為了提出警告，而且明顯可見，此事沒有造成任何人員傷亡，部隊也在解除戒嚴後有序地撤退。」

劉承洙還說，尹錫悅曾否決金龍顯在戒嚴計畫中納入宵禁的提議，這顯示尹錫悅無意傷害公眾。

金龍顯本月11日在拘留期間企圖自殺未遂。先前他說自己將為戒嚴令引發的擔憂負起全部責任，但他認為針對他和尹錫悅的調查是非法的。

尹錫悅本月14日遭國會彈劾，執政黨國民力量黨（People Power Party）部分議員也投下贊成票。他目前面臨憲法法院的審判，這場審判將決定是否恢復尹錫悅的總統職務，或是將他免職。

尹錫悅昨天並未回應針對另起刑事調查的最新傳喚，也未向憲法法院提交法院要求的案件摘要文件。憲法法院預定於明天首度進行審訊。

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南韓 尹錫悅 律師

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