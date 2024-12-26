南亞海嘯20年 印尼重災區先進預警系統仍遇挑戰

2004年12月26日的強震和海嘯重創印尼亞齊省，是人類史上最嚴重天災之一。亞齊省居民當年失去家園和摯愛，雖然20年後重建，居民展開新生活並更重視防災，但在海嘯預警系統裝置目標覆蓋所有社區上，仍然面對地域和技術挑戰。

南亞大海嘯發生至今過了20年，印尼亞齊省（Aceh）作為重災區，當年整座城市幾乎全被摧毀，有1/4人口、約8萬人在海嘯及地震中喪生，讓當地人留下嚴重創傷，許多人失去家園和摯愛。

今天是南亞大海嘯20週年，亞齊省政府舉辦紀念活動，居民回顧災難，紛紛表示從中學到很多教訓，他們意識到對抗災害和減災的重要性，也提醒人們要重視防災。

美黛（Melda）今天向印尼美都電視台（Metro TV）表示，她從20年前的海嘯中學到很多教訓，「未來我們還需繼續修建較高的區域，建立疏散路線，因此若發生類似的災難，就會知道如何往高地逃生」。

另一名亞齊居民普特拉（Putra）也提出類似看法，並表示，海嘯發生後亞齊省進步很多，「過去亞齊遭受嚴重破壞，現在我們看到亞齊變得更好了」。他說從中獲得許多有關海嘯的知識，也知道災難發生需如何應對。

海嘯悲劇發生後，印度尼西亞，特別是亞齊省，在處理和準備未來潛在海嘯方面發生了許多重大變化。亞齊省的海嘯警報目前是減災系統的重要組成部分，並持續加強。然而，在確保亞齊沿海社區做好有效準備方面仍存在重大挑戰。

印尼媒體報（Media Indonesia）今天報導，2004年海嘯後，印尼推出更先進的海嘯預警系統，像是亞齊省就配有印尼海嘯預警系統（InaTEWS），系統能收集各種數據，包括模擬海嘯、監測地震、海嘯波浪及地震後地殼變化等。

報導指出，此系統能在地震發生後的5分鐘內發布海嘯預警，亞齊沿海地區總共安裝10個裝置。不過，在確保警報裝置覆蓋所有社區，特別是偏遠和技術難以到達的地區上，還存在挑戰，因此持續減災和防災教育工作，仍是減少海嘯風險和影響的關鍵。