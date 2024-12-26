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日本航空系統遭網攻 部分航班出現延誤

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
由於系統出狀況，日航被迫停止出境航班的票務。路透
由於系統出狀況，日航被迫停止出境航班的票務。路透

日本航空（Japan Airlines）周四表示，由於受到網路攻擊影響，日航系統出現問題，可能波及國內及國際航班營運。

由於系統出狀況，日航被迫停止出境航班的票務，有些航班營運也出現延誤。不過，日本航空強調，這次狀況並未影響飛航安全。

據日航表示，事發於周四清晨，並在上午9點前確認肇因。導致問題的路由器已暫時關閉。

日本航空在另一則貼文中提到，這次「系統故障」將影響周四的國內及國際航班。

日航股價東京交易股價一度下跌2.5%，是10月2日來最大盤中跌幅。

雖然耶誕節並非日本的國定假日，但正值年終休假也是冬季旅遊旺季。

國際航班 日本 日航

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