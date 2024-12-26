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日本航空系統遭網攻 部分航班出現延誤
日本航空（Japan Airlines）周四表示，由於受到網路攻擊影響，日航系統出現問題，可能波及國內及國際航班營運。
由於系統出狀況，日航被迫停止出境航班的票務，有些航班營運也出現延誤。不過，日本航空強調，這次狀況並未影響飛航安全。
據日航表示，事發於周四清晨，並在上午9點前確認肇因。導致問題的路由器已暫時關閉。
日本航空在另一則貼文中提到，這次「系統故障」將影響周四的國內及國際航班。
【Network failure in progress as of 10:00AM】— JAL Flight Info (@JALFlightInfo_e) December 26, 2024
We identified and addressed the cause of the issue. We are checking the system recovery status. Sales for both domestic and international flights departing today have been suspended. We apologize for any inconvenience caused.
日航股價東京交易股價一度下跌2.5%，是10月2日來最大盤中跌幅。
雖然耶誕節並非日本的國定假日，但正值年終休假也是冬季旅遊旺季。
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