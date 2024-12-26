莫三比克選後動盪 首都驚傳逾1500囚犯集體越獄

莫三比克長期執政的莫三比克解放陣線黨（Frelimo）確認成為日前選舉的贏家而引發爭議後，首都馬布托（Maputo）一所監獄今天有超過1500名囚犯趁著國內第3天動盪集體越獄。

法新社和路透社報導，國家警察首長拉費爾（Bernardino Rafael）在記者會上表示，總計有1534名受刑人從這座戒備森嚴的監獄脫逃；這所監獄距離馬布托約15公里。

拉費爾說，有150名囚犯已經被再次逮捕，還說有另外兩所監獄也傳出受刑人越獄未遂事件。

他說：「作為一個國家、作為莫三比克人民及安全部隊，我們感到十分憂心。我們預期接下來48小時內犯罪率會上升。」

拉費爾補充表示，在企圖逃脫的囚犯中，有33人遭監獄人員擊斃，另有15人受傷。他表示，由軍方支援的搜索行動逮捕了約150名逃犯。

約有30名囚犯與過去7年來在北部德爾加杜角省（Cabo Delgado）製造動亂和襲擊的武裝團體有關。

說葡萄牙語的非洲國家莫三比克最高法院23日確認，自1975年以來執政的莫三比克解放陣線黨贏得10月9日舉行的總統大選，進一步加劇已持續數週的動盪局勢。

莫三比克解放陣線黨黨魁查波（Daniel Chapo）得票率為65.17%，比莫國選舉委員會最初宣布的數據少了約5個百分點。

查波的主要競爭對手、流亡在野黨領袖維蒙德拉內（Venancio Mondlane）聲稱選舉舞弊，引發對立政黨支持者之間暴力衝突的擔憂。