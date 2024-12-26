影╱哈薩克空難38死！失事前畫面曝光 氧氣罩損壞「乘客絕望祈禱」
一架載有67人的亞塞拜然航空客機25日在哈薩克的阿克套市墜毀，有38人罹難、29人生還。根據一名倖存者在失事前拍下的機內畫面，可見墜機前機艙內氧氣罩已部分損壞，並可聽見不少人在祈禱和不斷爆出的尖叫聲。
該架編號J2-8243客機，當時正從亞塞拜然首都巴庫，飛往俄羅斯車臣首府格羅茲尼，但因大霧改變航線，在距離哈薩克阿克套市大約3公里處緊急迫降。
目前失事原因尚待調查釐清，不少人懷疑俄羅斯可能是造成此次墜機事故的幕後黑手。華爾街日報稍早引述航空專家分析，客機有可能遭到飛彈攻擊或被防空系統攔截。
每日郵報報導，根據一名男乘客拍下失事前的機上畫面，可見許多乘客聚集在機艙前方，有人驚慌尖叫，有人絕望祈禱，當時座位上方落下氧氣罩，但部分出現損壞。
One of the passengers on the Azerbaijan Airlines flight J2-8243 reads the Shahadah, preparing to meet Allah as the plane is about to make an emergency landing.— زاھىد ئەختەر - Zahid Akhtar (@ZahidDOAM) December 25, 2024
In the second video, we see how Allah saved his life…
Alhamdulillah! pic.twitter.com/ZYIuTT3obr
飛機墜地後分裂解體，其他影片顯示當救援人員進入機體後半截時機艙內一片混亂，有幾個人躺在地上，但有些人還活著。一名受困婦女大喊，「請幫幫我！」一名消防員問她是否需要幫忙才能起身，後來被從殘骸中抬出。
報導指出，29名倖存者都是在飛機後半部尋獲，其中22人正在醫院治療，7人情況危急。此前曝光的失事畫面可見飛機撞擊地面後起火分解，冒出濃濃黑煙，接著幾名身上沾血的傷者跌跌撞撞下機，但據報至少有10人是被拋出機艙外而死。
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