影╱哈薩克空難38死！失事前畫面曝光 氧氣罩損壞「乘客絕望祈禱」

一架載有67人的亞塞拜然航空客機25日在哈薩克的阿克套市墜毀，有38人罹難、29人生還。根據一名倖存者在失事前拍下的機內畫面，可見墜機前機艙內氧氣罩已部分損壞，並可聽見不少人在祈禱和不斷爆出的尖叫聲。

該架編號J2-8243客機，當時正從亞塞拜然首都巴庫，飛往俄羅斯車臣首府格羅茲尼，但因大霧改變航線，在距離哈薩克阿克套市大約3公里處緊急迫降。

目前失事原因尚待調查釐清，不少人懷疑俄羅斯可能是造成此次墜機事故的幕後黑手。華爾街日報稍早引述航空專家分析，客機有可能遭到飛彈攻擊或被防空系統攔截。

每日郵報報導，根據一名男乘客拍下失事前的機上畫面，可見許多乘客聚集在機艙前方，有人驚慌尖叫，有人絕望祈禱，當時座位上方落下氧氣罩，但部分出現損壞。

One of the passengers on the Azerbaijan Airlines flight J2-8243 reads the Shahadah, preparing to meet Allah as the plane is about to make an emergency landing.



In the second video, we see how Allah saved his life…



Alhamdulillah! pic.twitter.com/ZYIuTT3obr — زاھىد ئەختەر - Zahid Akhtar (@ZahidDOAM) December 25, 2024

飛機墜地後分裂解體，其他影片顯示當救援人員進入機體後半截時機艙內一片混亂，有幾個人躺在地上，但有些人還活著。一名受困婦女大喊，「請幫幫我！」一名消防員問她是否需要幫忙才能起身，後來被從殘骸中抬出。