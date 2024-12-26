南韓在野黨加強威脅彈劾代總統的總理 韓元再探15年低點

韓國主要在野黨共同民主黨再次警告，將對代行總統職務的總理韓悳洙發起彈劾動議，並要求立即任命三名憲法法院大法官，顯示政局依然動盪，韓元兌美元一度重貶0.6%至2009年3月來最低。

南韓國會26日將在全體會議中表決憲法法院的三名大法官人選，由於共同民主黨和其他在野黨在300席的國會中，掌控192席，預料將表決通過。

不過，現在還不清楚韓悳洙是否會批准這三名大法官的最終任命，共同民主黨已表示，除非他26日在國會通過後批准任命案，否則將發動彈劾。但執政黨人民力量黨主張，韓悳洙沒有任命的總統職權，並矢言若韓悳洙果真任命，將在憲法法院提訴，尋求強制令。

若這三名大法官獲任命，將填補憲法法院的人事空缺，補齊九名大法官，從而得以審議總統尹錫悅彈劾案。根據法律，需要至少六名大法官支持才能維持彈劾動議有效。

朝鮮日報則報導，韓悳洙可能不會遵從共同民主黨提出的26日任命期限，因為特定政黨片面設定的期限沒有法律基礎。

共同民主黨也已威脅，若韓悳洙不公布意在調查總統尹錫悅判斷指控、及第一夫人多項指控的特別調查法，將對他發動彈劾。朝鮮日報指出，韓悳洙能在明年元旦前針對特別調查法做成決定，暗示她需要更多時間。

這些發展增添南韓政局的不確定性，韓元兌美元26日一度重貶0.6%至1,465.48韓元兌1美元，為2009年3月來最低。