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影╱日本東京住宅起火連燒5棟！出動29台消防車 1居民失聯
日本東京都大田區一棟住宅26日上午發生火災，火勢蔓延至附近建築，共5棟住宅受火勢影響，目前有1名居民失去聯繫。
NHK報導，東京消防廳稍早指出，26日上午9時（台灣時間上午8時），位於東京都大田區大森西的一棟3層樓高住宅開始起火，且火勢延燒到附近4棟住宅，總共5棟住宅起火，消防當局緊急派出29台消防幫浦車前往現場滅火。
報導指出，起火住宅內有3名住戶，母女倆沒有受傷，但無法聯繫到男主人。據悉，該地距離JR大森車站約1公里，附近住宅密集。
【火事情報】東京都大田区大森西1丁目 環七通り南側付近 建物から黒煙あがる火災12月26日 #大森 #蒲田 #火災 #大田区 #年末 #年の瀬 : 事件事故・災害速報ニュース https://t.co/4WpWRF4rPv #NHK 火事消防車サイレン場所火元消火 pic.twitter.com/y5Gm0UWBKT— 災害火災画像速報ニュース2 (@Gt8VUlzRG7buafO) December 26, 2024
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