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影╱日本東京住宅起火連燒5棟！出動29台消防車 1居民失聯

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
日本東京都大田區一棟住宅26日上午發生火災，火勢蔓延至附近建築，共5棟住宅受火勢影響。取自X
日本東京都大田區一棟住宅26日上午發生火災，火勢蔓延至附近建築，共5棟住宅受火勢影響。取自X

日本京都大田區一棟住宅26日上午發生火災，火勢蔓延至附近建築，共5棟住宅受火勢影響，目前有1名居民失去聯繫。

NHK報導，東京消防廳稍早指出，26日上午9時（台灣時間上午8時），位於東京都大田區大森西的一棟3層樓高住宅開始起火，且火勢延燒到附近4棟住宅，總共5棟住宅起火，消防當局緊急派出29台消防幫浦車前往現場滅火。

報導指出，起火住宅內有3名住戶，母女倆沒有受傷，但無法聯繫到男主人。據悉，該地距離JR大森車站約1公里，附近住宅密集。

京都 日本 東京

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