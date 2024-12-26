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日警視廳盯上台灣人！台人赴日當詐騙車手 落網稱「有錢什麼都能做」

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日警視廳盯上台灣人！台人赴日當詐騙車手 落網稱「有錢什麼都能做」

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
日本近期傳出多名台灣人涉入「暗黑打工」詐騙事件，引起日本警視廳關注，未來可能加強對台灣人出入境的審查。美聯社
日本近期傳出多名台灣人涉入「暗黑打工」詐騙事件，引起日本警視廳關注，未來可能加強對台灣人出入境的審查。美聯社

日本近期發生多起「暗黑打工」詐騙事件，幕後主謀先通過社群平台進行招聘，打著國外輕鬆賺大錢的旗號，實際上是招募詐騙車手，目前已有多名台灣人涉案，甚至表示「只要有錢什麼都可以做」；目前多起案件已引起日本警視廳關注，未來可能加強對台灣人出入境的審查。

根據朝日新聞報導，今年日本發生多起台灣人參與的「暗黑打工」詐騙案件。主謀利用臉書招募人員後，轉用加密通信軟體Telegram對車手發號施令，執行詐騙行為，並有多名台灣人涉案。

報導指出，12月7日，警視廳野方警察署以詐欺未遂等罪名逮捕20歲與39歲共2名台灣籍男子。

他們冒充警察，打電話給東京都中野區一名70歲日本老翁，謊稱「您的手機涉及詐騙，已經發出逮捕令」以及「需要將金塊交給國稅局作為證物」，試圖詐取約9000萬日圓（約台幣1872萬元）和重達7公斤的黃金。

所幸這位老翁警覺心高，感到可疑後撥打110報警，最終揭發詐騙行為，案件已移送法辦。

根據調查，這名20多歲的台灣男子表示，他在10月底透過臉書看到一則宣稱「輕鬆快速賺錢」的工作廣告，點擊後進入Telegram的聯絡頁面，對方告訴他「到國外工作可以快速賺錢」，並要求提供姓名與電話號碼。接著，對方告知他工作結束後會支付高額報酬，但具體金額要等工作完成後才能知道。

警方表示，這名男子等待約1個月後，於12月3日接到通知，並前往日本，但並未獲得具體工作內容的說明。同時，東京都中野區的那位老翁也收到來自詐騙集團的電話。

報導提到，當被問及為何跨海參與詐騙時，這名20歲男子對警方表示：「只要能賺錢，無論要我做什麼都可以，所以就接下了這份工作。」

事實上，早在今年9月，東京都練馬區也曾發生過類似的詐騙案件，當時3名台灣籍嫌犯以相同手法詐取黃金。

報導指出，隨著詐騙集團明顯將「執行者」的招募範圍擴展到海外，日本警視廳已經對此情況提高了警戒。

https://x.com/2buregujiretto/status/1871865895561347455/photo/1

日本 詐騙集團

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