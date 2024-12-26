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日本新能源政策 要最大限度地利用核能 但專家預估難達標

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
日本新能源政策設定核能在2040年的能源供應占比應為20%，但依核㑷管理機關當前對反應爐的安檢速度，很難達標。美聯社
日本新能源政策設定核能在2040年的能源供應占比應為20%，但依核㑷管理機關當前對反應爐的安檢速度，很難達標。美聯社

日本一個由政府委託的專家小組周三基本上通過經產省提出的新能源政策，該政策要求2040年前將再生能源提高到能滿足大約半數的電力需求，同時，為配合AI時代不斷增長的電力需求並且實現去碳化目標，將最大限度地利用核能

經產省的計畫草案提交給有16名成員的專家小組進行最終審查。他們分別來自商界、學術界和民間團體，大部分的立場親核。該計畫呼籲最大限度地使用核能，扭轉了2011年核災事故後所採取的逐步汰除核能的政策。

這份計畫預計在諮詢期過後，3月可獲內閣批准，取代2021年起生效的現行政策。新提案設定核能在2040年應占日本能源供應的20%，去年才占8.5%，而再生能源的占比從22.9%升高至40-50%，燃煤發電則從去年的近70%減至30-40%。

相較下，現行政策設定2030年核能占比目標為20-22%，再生能源是36-38%，化石燃料41%。

要實現上述目標，日本總共33座可運作的反應爐必須全部啟動，而在福島核災後，僅14座反應爐恢復運轉。鑒於核能管理機關目前的安檢速度，專家表示很難達標。

日本 核能 福島核災

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