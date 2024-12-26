英王查爾斯耶誕文告 感謝醫護人員陪伴抗癌

英國國王查爾斯三世（King Charles III）在耶誕文告中感謝「無私奉獻的醫師和護理師」對王室的支持，結束了他與威爾斯王妃凱特（Kate）共同抗癌的一年。

法新社報導，查爾斯三世在曾是醫院禮拜堂的地方錄製王室耶誕文告。他向醫療人員、退伍軍人和人道工作者致敬，並談及從全球衝突到今年夏季英國的極右暴動等話題。

今年的英國君主傳統耶誕文告是近20年來首次在王室住所外錄製，象徵性地選在位於倫敦市中心、華麗的菲茨羅維亞禮拜堂（Fitzrovia Chapel）拍攝。第一份王室耶誕文告於1932年由喬治五世（George V）透過無線電廣播發表。

76歲的查爾斯三世說：「我要特別感謝無私奉獻的醫師和護理師，他們在今年陪伴我和家人走過疾病的種種不安與焦慮，並給予我們所需要的力量、關懷和安慰。」

他還說：「我也由衷感謝所有向我們送上慰問與鼓勵之詞的人。」

他的媳婦凱特在他診斷後幾週也被發現罹患癌症，這讓這兩位高級王室成員暫時退出了前線職責。

他們已逐漸回歸公務，凱特於9月宣布自己已完成化療。查爾斯三世仍在接受定期的癌症治療，預計會持續到2025年。

查爾斯三世是在母親女王伊麗莎白二世（QueenElizabeth II）逝世後於2022年成為國王，他也讚揚英國對英格蘭各地8月與9月發生極右騷亂的反應。這波極具爭議的騷亂是在3名女童遭人砍死後引發。

查爾斯說：「今年夏天，當數座城鎮出現民怨爆發與無法無天的情況時，英國社區沒有重複這些行為，反而是團結起來進行修復，我對此深深感到自豪。」

今天早上，查爾斯三世與他的家人，包括凱特、威廉王子（Prince William）以及他們的孩子一同出席位於英格蘭東部山均漢姆堡（Sandringham Estate）舉行的傳統教堂禮拜。

查爾斯三世的弟弟安德魯王子（Prince Andrew）本月捲入另一個醜聞，政府懷疑一名與安德魯王子十分親近的商業夥伴是中國間諜，而禁止他進入英國，安德魯王子因此未出席此次王室聚會。