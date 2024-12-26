亞塞拜然墜機釀38死 航空專家疑：恐遭飛彈擊落或防空系統攔截

一架載有67人的亞塞拜然航空客機25日在哈薩克的阿克套機場附近墜毀，哈薩克當局稍早證實，有38人罹難、29人生還。確切失事原因尚待釐清，但航空專家分析，客機有可能遭到飛彈攻擊或被防空系統攔截。

該架巴西航空工業190型客機，航班編號J2-8243，當時正從亞塞拜然首都巴庫，飛往俄羅斯車臣首府格羅茲尼，但因大霧改變航線，在距離哈薩克阿克套市大約3公里處緊急迫降。俄羅斯航空監管機構說，初步資訊顯示，機師在飛機遭鳥擊後決定迫降。

機上載有62名乘客和5名機組員，哈薩克當局稍早證實，有38人罹難、29人生還，其中包括3名兒童。

華爾街日報報導，哈薩克緊急服務部指出，在飛機計畫降落格羅茲尼前25分鐘，機組員向阿克套機場的航管員發出警報，稱需要緊急降落。

半小時候，飛機在距離阿克套機場約3公里處田野墜毀。根據航班追蹤服務公司Flightradar24說法，失事飛機「在車臣格羅茲尼附近遇上全球衛星定位系統（GPS）干擾」，導致無法追蹤飛機位置，使飛機難以改變航線。

亞塞拜然航空表示，失事飛機可能與一群鳥相撞。但報導指出，一些航空專家表示，根據哈薩克緊急服務部發布的墜機現場影片可見，飛機尾部有穿孔，與飛彈攻擊或被防空系統攔截可能造成的結果相符。

航空安全公司Osprey Flight Solutions的首席情報官博裡（Matt Borie）說：「從殘骸影片以及俄羅斯西南部空域安全環境來看，這架飛機有可能被某種防空火力擊中。」

他表示，從事件影片中可看到的損毀情況判斷，似乎不像是鳥類撞擊造成的，但他提醒說，需要更多資訊和監管機構的意見才能證實這種可能性。

經核實的社交媒體影片顯示，這架雙引擎噴氣式客機以危險的陡峭角度下降，在朝阿克套降落時稍微趨於平穩。

專家們表示，這架飛機起伏不定的飛行軌跡，以及在著陸前以危險的陡峭角度突然向下轉彎，表明飛行員當時難以控制飛機。

追蹤全球飛機的AeroTransport Data Bank創辦人阿夫拉內（Alexandre Avrane）說： 「這架飛機似乎出現了多重控制問題。」

該架失事客機25日上午從巴庫起飛後，正飛越俄羅斯北高加索一個地區的上空，該地區最近幾周一直是烏克蘭無人機的目標。俄羅斯國防部表示，截至25日夜間，俄軍擊落了59架烏克蘭無人機，其中大部分位於與烏克蘭接壤的地區。

當地長官梅尼亞伊洛（Sergei Menyaylo）說，其中一架無人機在格羅茲尼以西的弗拉季高加索上空被擊落，就發生在該客機墜毀前3小時。

烏克蘭近期對俄羅斯大部分地區的無人機襲擊已影響商業航班，包括在墜機事件發生前，莫斯科以東約500英里的喀山機場暫時關閉。

據塔斯社報導，亞塞拜然航空25日表示，已暫停飛往格羅茲尼和馬哈奇卡拉的航班。

俄羅斯經常使用SA-22防空系統來防禦這些無人機，該系統配備地對空飛彈和30毫米口徑炮彈。SA-22的射程可以擊中巡航高度的飛機。