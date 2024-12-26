亞塞拜然航空墜機38死！尋獲黑盒子 倖存者曝3度降落車臣未果

亞塞拜然航空一架載有67人的班機，25日在哈薩克的阿克套機場附近墜毀，哈薩克當局確認，已知造成38人死亡、29人生還，初步評估顯示，2名機師皆已在事故中喪命。

哈薩克當局表示，一架載有67人的亞塞拜然客機，在哈薩克阿克套市附近墜毀，機上至少38人死亡。哈薩克副總理博祖姆巴耶夫（Kanat Bozumbayev）指出，在一次規模龐大的救援行動中，包括2名兒童在內的29名倖存者從廢墟中被救出，其中11人情況危急，但沒有生命危險。

這架巴西航空工業190型客機，航班編號J2-8243，當時正從亞塞拜然首都巴庫，飛往俄羅斯車臣首府格羅茲尼，但因大霧改變航線，在距離哈薩克阿克套市大約3公里處緊急迫降。俄羅斯航空監管機構說，初步資訊顯示，機師在飛機遭鳥擊後決定迫降。

據哈薩克交通部門稱，62名乘客中分別為：37名亞塞拜然公民中23人死亡、14人倖存；16名俄羅斯公民中7人死亡、9人生還；6名哈薩克國民全部罹難；3名吉爾吉斯國民全部生還。5名機組員有3人倖存。

博祖姆巴耶夫補充，罹難者遺體狀況很差，大部分被燒毀，已集體被運至太平間並進行身分識別。目前只有1名倖存者身分不明，身上沒有證件，正在醫院接受治療。

亞塞拜然總統阿利耶夫（Ilham Aliyev）表示，根據他收到的資訊，飛機是因為天氣惡劣而改變了航線，但也補充說墜機原因尚不清楚，必須進行全面調查，他已決定取消原定在俄羅斯出席峰會的行程，返國處理空難事件後續。

根據亞瑟拜然國家通訊社AZERTAC報導，搜索小組已找到失事飛機的黑盒子，哈薩克政府已成立委員會調查墜機原因並協助乘客家屬，並且將和亞塞拜然合作進行調查。

俄羅斯媒體RT新聞網引述倖存者說法指，飛機曾3度試圖降落車臣未果，第3次時就有東西爆炸，機艙內到處都是碎片。