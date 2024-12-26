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南亞大海嘯20週年 亞洲各地將舉行活動悼念22萬罹難者

中央社／ 印尼班達亞齊26日綜合外電報導
南亞大海嘯20週年。圖為印尼亞齊省的亞齊海嘯博物館。路透社　 　
南亞大海嘯20週年。圖為印尼亞齊省的亞齊海嘯博物館。路透社　 　

今天是南亞大海嘯20週年，預計亞洲各地將舉行紀念活動，悼念當年罹難的逾22萬人，這場大海嘯是人類史上最嚴重天災之一。

法新社等媒體報導，在2004年12月26日當天，印尼蘇門答臘島亞齊省西岸發生規模9.1地震，產生了一波波巨浪，衝擊了14個國家的海岸線，包括印尼及索馬利亞等國家。

根據國際緊急災難資料庫EM-DAT，這場大海嘯共造成22萬6408人喪命。據報導，印尼是死亡人數最多的國家，光是其西部海岸就有逾16萬人喪生。

為此，亞洲各地今天將舉行海濱紀念活動和宗教儀式，包括印尼、斯里蘭卡、印度及泰國等災情最嚴重的國家。

印尼60歲家庭主婦尼拉瓦提（Nilawati）在當年悲劇中失去了她的兒子及母親。她表示：「我希望我們永遠不要再經歷一次。」

印尼70歲倖存者、漁民巴哈魯丁（BaharuddinZainun）指出：「我的孩子、妻子、父親、母親及所有手足都被沖走。其他人也感受到同樣的悲劇。我們感同身受。」

印尼 海嘯

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