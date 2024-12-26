俄羅斯貨船沉沒地中海 船東：遭恐怖攻擊

俄羅斯一艘貨船最近在地中海國際水域沉沒，船上16名船員中有14人獲救、2人失蹤。擁有這艘貨船的俄國國營企業今天表示，這是一場「恐怖攻擊」。

俄羅斯外交部昨天表示，一艘名為大熊座（UrsaMajor）的俄羅斯貨船在西班牙和阿爾及利亞之間的地中海海域沉沒，這艘船在引擎室發生爆炸後沉沒，16名船員中有14人已獲救並被送往西班牙。

根據法新社，俄國新聞通訊社報導，擁有這艘船的公司「防衛物流」（Oboronlogistika/Oboronlogistics）今天發表聲明指出，該公司「認為在2024年12月23日發生了一場針對大熊座的恐怖攻擊」。

據報導，「防衛物流」隸屬俄羅斯國防部，並未表明可能是誰發動這場攻擊或背後原因。