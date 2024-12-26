俄羅斯黑海沿岸發生漏油事件 地方當局宣布緊急狀態
兩艘老舊油輪10天前在黑海（Black Sea）發生漏油事件，至今油汙仍持續被沖上俄羅斯南部克拉斯諾達邊疆區（KrasnodarKrai）的海岸，當局今天宣布全區進入緊急狀態。
路透社報導，這兩艘油輪15日遭風暴襲擊，其中一艘斷成兩半，另一艘油輪擱淺。
克拉斯諾達邊疆區首長康德拉季耶夫（VeniaminKondratiev）在聲明中表示，他決定宣布全區緊急狀態，因為油汙仍持續汙染捷姆留克（Temryuk）及熱門渡假勝地阿納帕（Anapa）的海岸線。
康德拉季耶夫之前已宣布嚴重程度較低的市級緊急狀態。
外洩油料覆蓋住阿納帕及周邊地區的沙灘，海鳥、海豚、鼠海豚全都遭殃，共逾1萬人投入清理油汙。
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