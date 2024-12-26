連接愛沙尼亞海底輸電纜線突斷運 芬蘭展開調查

中央社／ 奧斯陸25日綜合外電報導

北歐國家芬蘭和波羅的海國家愛沙尼亞之間的1條海底輸電纜線Estlink2今天突然發生運作中斷情況，芬蘭總理歐爾波其後表示，當局正在調查這起事件。

路透社報導，經營Estlink 2的芬蘭電網營運商Fingrid在北歐電力交易所（Nord Pool）監管網站發布聲明表示，斷運發生在格林威治標準時間10時26分（台灣時間25日晚間6時26分），導致這條裝置容量有1016MW（百萬瓦）的纜線輸電能力只剩下358MW。

歐爾波（Petteri Orpo）在社群媒體平台X發文表示：「即使是耶誕節，當局也準備好隨時出動調查事故。」他並補充說，芬蘭的電力供應並未因此受到影響。

近幾年在波羅的海發生一連串輸電纜線、天然氣管線和電信纜線運作中斷事件，因此區域當局近來對於可能的蓄意破壞行為保持高度警戒。儘管海底纜線也會因技術故障或意外事件造成運作中斷。

Fingrid控制室經理帕奇（Arto Pahki）透過聲明表示，針對這起事故已啟動調查。Fingrid指出，事發時電力是以658MW的速度從芬蘭輸往愛沙尼亞。

愛沙尼亞 芬蘭

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