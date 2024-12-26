中國在與那國島外海設浮標 日本外相要求即刻撤除

日本外務大臣岩屋毅今天在北京對媒體表示，新發現中國在日本沖繩縣與那國島南方、日本的專屬海域設置浮標，已要求中國即時撤除這些浮標。

日本產經新聞報導，岩屋與王毅在釣魚台國賓館舉行會談時表達抗議指出，「日本無法接受這樣的行為，這對日中關係將產生負面影響」。

岩屋對媒體表示，從浮標的外觀研判，這些浮標的設置很可能已經歷過一段時間。

岩屋在與王毅會談時也就「包括尖閣諸島周邊的東海局勢，以及中國軍隊活動趨於活躍，表達嚴重關切」。日本稱釣魚台列嶼為尖閣諸島。

日本產經新聞今天獨家報導指出，採訪日本海上保安廳（相當於海巡署）相關人士後得知，發現在沖繩的波照間島西南約140公尺、日本專屬海域內，設置著寫有中文的海上浮標。

去年7月日本發現在釣魚台列嶼（日本稱尖閣諸島）周邊海域，有中國海洋調查船設置的浮標，研判中國是企圖將「管轄權」既成事實化。這次新發現的浮標是面向台灣的東海岸，被認為可能是中國放眼「台灣有事」（兩岸衝突），基於軍事目的而設置的。

報導說，去年7月發現到浮標上寫著「中華人民共和國國家海洋局」等的中文；這次發現到浮標上寫著「中國氣象局」、「福建海洋氣象浮標」的中文。這次發現浮標的海域是台灣東部外海，距離日本最西端的與那國島南方僅約170公里，距離台東縣約175公里。

熟知海上安全保障的日本東海大學教授山田吉彥指出，「可能中國放眼台灣有事，基於收集海洋資訊為目的所設置的浮標」。吉田表示，「中國可能是為了收集、分析識別潛艦的聲紋等」。